Natur-Gärten werden mit Plakette ausgezeichnet

Infos fürs naturnahe Garteln in Oberösterreich.

Erholen, pflanzen, ernten Bild: colourbox

Garteln ist ein beliebtes Hobby. "Die Verbundenheit mit der Natur, die wir dabei erleben, trägt wesentlich zu unserer Lebensqualität bei", sagt Landesrat Max Hiegelsberger. Es gehe um Erholung, aber auch ums Pflanzen und Ernten. Mit der Aktion "Natur im Garten" will das Land Oberösterreich die Ökologisierung der Gärten und Grünräume vorantreiben. "Wir wollen Bewusstsein für die heimische Artenvielfalt schaffen und naturnahe Alternativen aufzeigen", so Hiegelsberger. Wichtiges Kriterium dafür sei der Verzicht auf chemische Pflanzenschutzmittel, die in Gärten häufig überdosiert eingesetzt werden.

Sowohl Gemeinden als auch Privatgärten können sich für eine Natur-im-Garten-Plakette bewerben. Derzeit startet man im Bezirk Rohrbach mit einem Pilotprojekt. "Die Plakette gilt als Zeichen der Wertschätzung und ist in Niederösterreich, wo sie schon seit vielen Jahren vergeben wird, sehr begehrt", sagt Cornelia Anderl vom Natur-im-Garten-Team.

Wer sich dafür bewerben möchte, ruft an beim Gartentelefon (0732/772017720) oder schaut auf www.gartenland-ooe.at. Hier bekommt man auch viele Tipps fürs naturnahe Garteln. (ried)

