Namenssuche für Maskottchen: "Marathoni" liegt in Führung

LINZ. Erstmals wird ein Maskottchen die Linzer Läufer beim Marathon am 15. April anfeuern. Doch wie soll es heißen?

Bild: Linz Donau Marathon

Die OÖN haben die Leserfamilie bereits im Dezember um Unterstützung bei der Suche nach einem Namen für die fröhliche Fackel gebeten. Zahlreiche Vorschläge sind eingegangen, nun geht es ans Aussortieren.

Die Marathon Jury hat aus dutzenden Einsendungen die sieben besten Namensvorschläge ausgewählt. Übrig geblieben sind Burny, Marathoni, Fetzi, Buddy, Runni, Flambini und LiMa.

Jetzt der Ball zurück an die Leser. Auf welchen Namen soll das Maskottchen getauft werden? Seit Kurzem kann darüber abgestimmt werden.

Am Donnerstagnachmittag lag der klingende Name "Marathoni" mit 38,1 Prozent der abgegebenen Stimmen klar in Führung. Weit abgeschlagen "Runny" mit 19,05 Prozent auf Platz Zwei. "LiMa" und "Buddy" teilen sich den dritten Platz ex aequo mit 14,29 Prozent.

Aber: Das Rennen ist noch völlig offen, noch ist nichts entschieden. Stimmen Sie weiterhin für Ihren Favoriten ab!

