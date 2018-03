Nach spektakulärer Flucht: Häftling in Vorarlberg festgenommen

SCHÄRDING/RIED/BREGENZ. Jener Häftling, der am 5. Februar 2018 nach einem Sprung aus dem zweiten Stock des Schärdinger Spitals flüchten konnte, wurde Samstagnachmittag in Vorarlberg gefasst.

Aus dem Landeskrankenhaus Schärding flüchtete der Mann Anfang Februar Bild: Scharinger

Der 43-Jährige sitzt seit Oktober 2017 eine Haftstrafe in der Justizanstalt Suben ab. Seine Flucht am 5. Februar machte österreichweit Schlagzeilen, hier geht es zum Bericht.

An jenem Montag sprang Mann, der unter anderem wegen einer gebrochenen Nase und einem gebrochenen Jochbein im Krankenhaus Schärding stationär behandelt wurde, aus dem zweiten Stock. Die die Ermittler vermuteten, dass sich der 43-jährige Serbe, der noch bis Ende 2019 eine Haftstrafe wegen Betrugs hätte absitzen müssen, die Verletzungen als Teil eines ausgeklügelten Fluchtplans selbst zugefügt hat. „Seine Mitgefangenen wurden befragt. Niemand hat mitbekommen, dass irgendjemand dem 43-Jährigen etwas angetan hat", sagte Anstaltsleiter Gerd Katzelberger im Februar gegenüber den OÖN. Unterstützt wurde der Serbe von seinem Sohn.

In Vorarlberg festgenommen

Jetzt ist die Flucht des Verurteilten zu Ende. Auf OÖN-Anfrage bestätigte Alois Ebner, Sprecher der Staatsanwaltschaft Ried, am Samstagnachmittag die Festnahme des Gesuchten. "Die Zielfahndung des Landeskriminalamts Oberösterreich hat in Vorarlberg zugeschlagen. Der Gesuchte wurde bei Verwandten in Vorarlberg aufgespürt, dort ließ er sich widerstandslos festnehmen. Der Mann wird zuerst in die Justizanstalt Feldkirch überstellt, anschließend kommt er wieder nach Suben", so Ebner. Ein Jahr und neun Monate Haft muss der 43-Jährige noch in Haft absitzen.

Grundsätzlich sei die Flucht nicht strafbar. Der Inhaftierte habe allerdings eine Ordnungsstrafe zu erwarten, sagt Ebner.

