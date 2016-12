Nach dem Tauwetter kommt der Winter: Skigebiete rüsten sich für Ansturm

LINZ. Heute und morgen Schneefall in Oberösterreichs Bergen, ab Donnerstag gutes Ski-Wetter.

Sonnenschein erwartet die Skifahrer am Freitag Bild: Hörmadinger

Trotz des weihnachtlichen Tauwetters melden die Betreiber der heimischen Skigebiete teils ausgezeichnete Pisten-Bedingungen. Grund ist die Kältephase Ende November, in der ausreichend Kunstschnee produziert wurde: "Dadurch konnten wir eine sehr gute Basis schaffen", sagt etwa Dietmar Tröbinger, der als Geschäftsführer für die Skigebiete am Dachstein zuständig ist.

Ab Donnerstag sollte auch das Wetter den Skifahrern hold sein. "Am Vormittag gibt es noch Restwolken und Nebelfelder, der Nachmittag sollte aber sonnig sein", sagt Claudia Riedl von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Am Freitag und Samstag wird’s mit strahlendem Sonnenschein noch besser. Im Tal und im Zentralraum könnte allerdings zäher Nebel den Spaß an der Sonne trüben. Für die Silvesternacht prophezeit Riedl ebenfalls trockenes, aber nebeliges Wetter.

Zuvor gibt es in den Bergen aber Schnee-Nachschub. Heute und morgen kann in der Region Pyhrn-Eisenwurzen bis zu einem halben Meter Schnee fallen, unter 700 Meter wird’s wohl regnen. Außerdem ist mit Wind zu rechnen: "Wir erwarten Böen bis zu 70 km/h", sagt Riedl. In den Bergen sind Windstöße bis zu 100 km/h möglich.

Trotzdem herrscht in den Skigebieten Optimismus:

Hinterstoder/Wurzeralm: In beiden Skigebieten ist die Abfahrt bis ins Tal möglich. In Hinterstoder sind drei Viertel der Pisten geöffnet, auf der Wurzeralm rund 60 Prozent. "Wenn der Schnee kommt, kann sich ein Vollbetrieb noch in diesem Jahr ausgehen", ist Seilbahnen-Chef Helmut Holzinger zuversichtlich.

Auf dem Hochficht sind sechs von neun Pisten befahrbar – und zwar unter ausgezeichneten Bedingungen, ist Gerald Paschinger, Chef der Bergbahnen, überzeugt: "Wir haben noch nie so früh so gute Pisten gehabt." Zwei weitere Pisten sollen dank der Kältephase noch diese Woche beschneit werden.

Auf dem Dachstein sind ebenfalls beide Talabfahrten geöffnet. "Wir haben in Gosau einen halben Meter Schnee", sagt Seilbahn-Geschäftsführer Dietmar Tröbinger. Drei Viertel der Lifte sind in Betrieb, auch am Feuerkogel sind die Hauptpisten befahrbar.

Auf dem Kasberg wird, wegen der geringen Seehöhe, erst ab der Mittelstation Ski gefahren. "Rund ein Drittel der Lifte sind in Betrieb", sagt Betriebsleiter Josef Schrey und hofft, dass sich das bald ändert: "Wenn die Prognosen halten, ist ein Vollbetrieb noch vor dem Jahreswechsel nicht unwahrscheinlich."

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 31 - 1?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema