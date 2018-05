Nach Unfall mit sieben Verletzten will Lenker nie mehr mit Bummelzug fahren

WARTBERG/AIST. Bei der Ausfahrt geriet der "Zick-Zack-Zug" aus Pregarten auf einer steilen Schotterstraße ins Schleudern, zwei Waggons kippten um, sieben Passagiere wurden verletzt.

Sieben Passagiere des Bummelzuges wurden verletzt und mussten sich im Krankenhaus behandeln lassen, der Schaden am Zug ist gering. Bild: kerschi.at

"Es hat schlimm ausgeschaut. Dieses Bild werde ich mein Leben lang nicht mehr vergessen", schildert Hannes Haas (47) aus Pregarten, der den Unglücks-Bummelzug von Wartberg gelenkt hat. Er hatte am Montag gegen 18 Uhr eine Geburtstagsgesellschaft mit seinem "Zick-Zack-Zug" abgeholt und sollte mit ihr einen Ausflug unternehmen.

Es sollte eine lustige Ausfahrt bei einer 60er-Geburtstagsfeier werden, endete aber nach wenigen Kilometern mit einem Unfall: Der mit 34 Personen vollbesetzte Bummelzug kam ins Schleudern, zwei Waggons kippten um, sieben Passagiere wurden verletzt, davon laut Polizei zwei schwer.

In Arnberg war Haas mit zehn Stundenkilometern eine abschüssige Schotterstraße hinuntergefahren. "Durchs Gewicht sind wir ins Schleudern gekommen", vermutet der Chauffeur, der von Beruf Fahrdienstleiter bei den ÖBB ist. Er versuchte noch, mit dem 15er-Steyr-Traktor als Zugfahrzeug die vier Waggons abzufangen – vergeblich: Zwei Waggons kippten um und kamen auf einer Wiese zu liegen.

Das Rote Kreuz war mit vier Rettungsautos und einem Notarzt-Einsatzfahrzeug am Unfallort, eine Verletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber C10 ins Krankenhaus gebracht. Die Verletzungen seien zum Glück nicht so arg, wie es anfänglich ausgeschaut habe, erzählt Haas im Gespräch mit den OÖNachrichten. "Ich bin froh, dass nicht mehr passiert ist." Heute will er mit den Verletzten Kontakt aufnehmen.

Die Feuerwehr Wartberg rückte mit 23 Mann zum Unfall aus und betreute anfangs mit der Rettung die Leichtverletzten. Danach haben die Feuerwehrmänner die Wagen wieder aufgestellt.

"Ich fahre sicher nicht mehr mit dem Bummelzug", kündigt Haas an. "Den Zick-Zack-Zug wird es in Zukunft nicht mehr geben." Der Lenker muss auch mit einem gerichtlichen Nachspiel rechnen. Er geht davon aus, dass er sich in einem Verfahren wegen Körperverletzung verantworten muss. Noch dazu, weil ein Alkomattest bei ihm eine Alkoholisierung von 0,56 Promille ergeben hat. "Ich habe bei der Abfahrt nur ein Stamperl getrunken", sagt Haas.

Den "Zick-Zack-Zug" gibt es seit mittlerweile 31 Jahren, seit 2009 betreibt die Familie Haas vom Franzlhof den Bummelzug. Vor zwei Jahren stand die Attraktion bereits vor dem Aus, weil der Zug nicht mehr den Kraftfahrzeugbestimmungen entsprach. Mit Hilfe von Sponsoren wurde er gerettet und auf Vordermann gebracht.

