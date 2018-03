Nach OÖN-Exklusivbericht: Alle reden über neues LASK-Stadion in Pichling

LINZ. Land und Stadt sind für die Fußball-Arena: Der Traditionsklub muss noch heuer die Projekt-Unterlagen einreichen, wenn in zwei Jahren der Spatenstich erfolgen soll.

Fußball-Bundesligist LASK will im Jahr 2022 nicht mehr in Pasching, sondern in Linz stürmen. Bild: GEPA pictures

LASK-Präsident Siegmund Gruber nimmt heute bei einer Pressekonferenz Stellung: Dass das neue Stadion des Traditionsvereins auf dem 20 Hektar großen "Tagerfeld" zwischen Wiener Bundesstraße und dem Pichlinger See gebaut werden soll, war nach einem OÖN-Exklusiv-Bericht aber schon gestern im ganzen Land Tagesgespräch. Klar ist: Land und Stadt stehen hinter dem Projekt, das bis 2022 verwirklicht werden und das an die 45 Millionen Euro kosten soll.

So bekräftigte der für Sport zuständige Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Strugl (VP), ein bekennender LASK-Fan, gestern noch einmal, dass es "im OÖVP-FP-Arbeitsübereinkommen ein Bekenntnis zur Fußball-Arena im Zentralraum gibt". Die Zeit drängt, wenn der Spatenstich 2020 erfolgen soll: "Ich gehe davon aus, dass der LASK noch heuer Projektunterlagen vorlegen wird, um sie für die Behördenverfahren einzureichen." Und: "Dann muss geprüft werden, ob das Projekt genehmigungsfähig ist. Erst dann kann es auch Finanzierungsgespräche geben."

Luger: "Bin gesprächsbereit"

Für den Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP), ein Anhänger von Blau-Weiß, bedarf es einer Umwidmung der Fläche, wenn der LASK beim Pichlinger See das neue Stadion bauen will. Diese Umwidmung werde nicht nur den Linzer Gemeinderat beschäftigen, es brauche auch eine Bewilligung des Landes Oberösterreich. "Sollte der LASK über das neue Stadion reden wollen, dann stehe ich jederzeit für Gespräche bereit", sagte Luger. Er werde nichts behindern.

Feuer und Flamme für das Projekt ist der Linzer Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP): "Ich kann diesem Standort sehr viel abgewinnen. Er ist verkehrstechnisch sehr gut angebunden und es gibt in unmittelbarer Nähe keine Wohnverbauung, so dass auch keine Nutzungskonflikte zu erwarten sind." Baiers Nachsatz: "Ich würde mich sehr freuen, wenn der LASK als Traditionsverein wieder auf Linzer Stadtboden zurückkehrt."

Der Linzer Verkehrsstadtrat Markus Hein (FP) sieht das geplante Stadionareal aus verkehrspolitischer Sicht als unproblematisch. Da die Spiele überwiegend am Wochenende stattfinden würden, werde sich das Verkehrsproblem in Grenzen halten. Grundsätzlich sei der Standort in Pichling kein schlechter.

Eine Loge um 60.000 Euro

Einzig Neos-Gemeinderat Lorenz Potocnik sagt: "Eine Fußballarena für 18 LASK-Heimspiele habe hier nichts verloren." Auf der Fläche könnte auch ein neuer Stadtteil für bis zu 7000 Menschen entstehen.

Der LASK als Bauherr hat von den 45 Millionen Euro, die die Arena kosten soll, 14 Millionen aufgestellt. Zehn Millionen sollen vom Land und von der Stadt kommen. Detail am Rande: Eine Loge im neuen Oval soll rund 60.000 Euro kosten.

Die Fußballfans kommen: Hoffnung und Bedenken bei den Nachbarn

Robert Zeitlinger, Bürgermeister (VP) der an Pichling grenzenden Nachbargemeinde St. Florian, wurde gestern von betroffenen Grundbesitzern gleich in der Früh mit der Frage bombardiert, warum er denn geheim gehalten habe, dass der LASK in Pichling bauen wolle.

„Dabei habe ich das selbst erst aus Ihrer Zeitung erfahren“, sagt Zeitlinger. Er hält es für „positiv, dass das Stadion aus der Stadt rauskommt. Und wenn damit bei uns die Wirtschaft belebt wird, freut uns das sehr.“ Aber Zeitlinger hat auch Bedenken: „Die Situation auf der B1 ist jetzt schon sehr angespannt. Da braucht es eine kluge Verkehrslösung“, sagt er.

Deutlich größer ist die Skepsis bei Cornelia Hamberger, Vizebürgermeisterin (SP) in Asten. „Einen Mehrwert wird das Stadion für uns nicht haben. Gespielt wird am Wochenende, da sind die Geschäfte ohnehin zu. Für uns wäre das nur eine zusätzliche Belastung“, sagt Hamberger und spricht von einer „schon jetzt unzumutbaren Verkehrslage“ auf der B1, die „noch schlimmer“ werden könnte.

Fußballfans, die mit dem Auto zum künftigen Stadion fahren, würden über die Westautobahn, Abfahrt Asten/St. Florian, anreisen. „Dann müssen sie auf der B1 Richtung Linz fahren, um zum Gelände zu kommen.“ Eine andere Zufahrt sei schwierig zu realisieren, „denn da ist Betriebsbaugebiet“. Ohne ein „umfassendes und schlüssiges Verkehrskonzept kann ich mir nicht vorstellen, wie dieses Projekt realisiert werden soll“, sagt Hamberger.

Wobei einen positiven Aspekt die Sache schon haben könnte: Vielleicht werde die Straßenbahnanbindung an Pichling durch das Stadion schneller kommen. „Schauen wir mal“, so Hamberger.

Recht unterschiedlich waren die Meinungen der Pichlinger beim gestrigen Lokalaugenschein. Während sich der Pensionist Josef Gringer ablehnend zeigte - „Irgendwann reicht’s mit dem Bauen. Was soll denn noch alles kommen?“ - war Anrainer Josef Egger sehr erfreut: „Als alteingesessenen LASK-Fan freut mich das geplante Stadion sehr. Es ist toll, dass Pichling dadurch lebendiger wird“, sagte Egger. Auf einen Belebung ihres Geschäfts hoffen jedenfalls die Betreiber der seenahen Wirtshäuser: Etwa Gabriele Antal, die auf neue Gäste hofft.

Die LASK-Legenden sind vom Standort begeistert

Insgesamt drei Jahre lang haben sich die Verantwortlichen des LASK nach einem optimalen Standort für ein neues Stadion umgesehen. Der nun favorisierte in Pichling bringt sehr gute Voraussetzungen mit. Davon sind auch LASK-Legenden überzeugt. „Eine super Lage!“, sagt etwa Dolfi Blutsch, der mit den Schwarz-Weißen 1965 Meister und Cupsieger wurde. Besonders gefällt ihm die Verkehrsanbindung an die Autobahn, Bundesstraße und öffentliche Verkehrsmittel.

Ehrenpräsident Georg Starhemberg sieht das ähnlich. „Ich freue mich für den LASK. Ich glaube, das ist wohl überlegt und lange vorbereitet“, sagt der jahrelange Wegbegleiter, der sich bei einem Skiunfall jüngst an der Schulter verletzt hat.

Wie von den LASK-Verantwortlichen betont wurde, ist das Stadion des deutschen Zweitligisten Jahn Regensburg ein Vorbild. Die dortige Continental-Arena fasst 15.225 Zuschauer. Eine Dimension, die auch dem LASK gut zu Gesicht stehen würde. Das sieht auch Helmut Köglberger so. „Wirtschaftlich ist das neue Stadion für den LASK überlebenswichtig“, sagt der 72-Jährige, der einst mit Blutsch gemeinsam das Double holte. Und die Lage? „Ein Stück außerhalb der Stadt ein Stadion zu bauen, ist im Fußball gang und gäbe. Der FC Bayern ist mit dieser Strategie auch gut gefahren.“

„Ball in den See schießen...“

Zudem weckt die Nähe zum See bei Köglberger Erinnerungen an seine aktive Zeit. „Früher, als es noch keine Ersatzbälle gab, hätte man da wunderbar zum Zeitschinden das Leder in den See schießen können“, verweist er lachend auf Spiele in Wolfsberg. „Da haben’s das Leder immer in den Bach geschossen. Da hast du minutenlang warten müssen, bis sie es mit einem Netz wieder herausgefischt haben...“

