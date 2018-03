Nach Mord im Innviertel: Journalist gab sich als Ermittler aus

POLLING/LINZ. Die Polizei ermittelt wegen Amtsanmaßung gegen einen Redakteur einer kleinformatigen Tageszeitung.

Mord in Polling Bild: Scharinger

Dem Journalisten wird vorgeworfen, er habe sich bei der Recherche zu einem Mordfall im Innviertel gegenüber eines Angehörigen des Mordopfers als "leitender Ermittler aus Österreich" ausgegeben und ihm so Fotos und detaillierte Aussagen entlockt.

Vier Mal angerufen

Konkret geht es um den Mordfall vom 19. Februar: In der Innviertler Gemeinde Polling (Bezirk Braunau am Inn) soll ein 28-Jähriger seine 64-jährige Mutter erwürgt und anschließend seinen Bruder angerufen haben, mit dessen Auto er dann flüchtete – die OÖN berichteten. Die Student konnte in Deutschland gefasst werden, er hat ein umfassendes Geständnis abgelegt. Panikattacken und Wahnvorstellungen dürften das Motiv für die Tat gewesen sein.

Den Bruder des Verdächtigen soll der Redakteur einer kleinformatigen Tageszeitung noch am selben Tag insgesamt vier Mal auf dem Mobiltelefon kontaktiert haben. Er stellte sich als "leitender Ermittler aus Österreich" vor und forderte den 31-jährigen Bruder auf, ihm den Vorfall der Entdeckung des Mordes an seiner Mutter genau zu schildern.

Fotos veröffentlicht

Der Redakteur entlockte dem Deutschen weitere Informationen zu dem Tatverdächtigen und forderte ihn auf, Fotos zu übersenden.

Im guten Glauben und der Überzeugung, dass es sich beim Anrufer um einen Beamten handelt, gab der Mann bereitwillig Auskunft und übermittelte insgesamt vier Fotos (zwei von sich und zwei vom tatverdächtigen Bruder) an ein Mobiltelefon, das der Redaktion der Tageszeitung zugeordnet werden konnte.

Anzeige bei der Staatsanwaltschaft

Als der 31-Jährige am Tag darauf den Artikel in der Tageszeitung las, in dem er als Interviewpartner zitiert wurde und zudem genau jene Fotos veröffentlicht waren, die er am Vortag versendet hatte, wurde ihm die Täuschung bewusst und er erstattete Anzeige.

Der Redakteur bestreitet die Tat und wird wegen Verdachts der Täuschung sowie der Amtsanmaßung an die Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis angezeigt.

Video: Mordalarm in Innviertel

