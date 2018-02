Nach Lkw-Unfall: Absperrung von Ortsteil wegen Gas-Alarm

KALLHAM. Ein gefährlicher Verkehrsunfall hat sich heute früh in Kallham (Bezirk Grieskirchen) ereignet. Ein mit Gasflaschen beladener Lkw kippte in einen Graben. Da Gas ausströmte, musste die Feuerwehr den Ortsteil großräumig absperren. Es bestand Explosionsgefahr, die mittlerweile gebannt ist.

Es bestand Explosionsgefahr, diese konnte mittlerweile gebannt werden. Derzeit wird der Lkw geborgen.

Die Ladung des Klein-Lkw hatte rund 1600 Kilogramm Propangas enthalten. Aus den Flaschen war nach dem Unfall Gas ausgeströmt. "Daher haben wir den Bereich im Umkreis von rund 100 Metern abgesperrt. Je nach Windrichtung an manchen Stellen auch noch weiter", hatte Nikolaus Radlmair, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Kallham am Vormittag im Gespräch mit nachrichten.at gesagt. An die Unfallstelle grenzt der Gemeindebauhof, eine Firma sowie ein Wohnhaus.

Der Lenker des Lasters war ursprünglich in dem Fahrzeug eingeklemmt, konnte sich aber in der Folge selbst aus dem Fahrzeug befreien. Er erlitt ersten Angaben zufolge nur leichte Verletzungen.

Zwei Feuerwehren mit rund 40 Einsatzkräften waren vor Ort. Spezialkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wels hatten regelmäßig den Gasaustritt gemessen. Es bestand Explosions- und Brandgefahr. Erst als gegen Mittag das gesamte Gas ausgeströmt bzw. kein Gas mehr aus den Flaschen ausgetreten ist, konnten die Flaschen abtransportiert werden. So lange musste die Absperrung aufrecht erhalten bleiben. Auch ein dreifacher Brandschutz war vorsorglich aufgebaut worden. Die Sperre der B137 für den Verkehr dürfte bis Nachmittag aufrecht bleiben, sagte Radlmair am frühen Nachmittag.

Warum der Lkw in den rechten Straßengraben gekippt ist, war zunächst noch unklar. "Wir haben plötzlich einen Rumpler gehört, dann haben wir den Lastwagen schon unten liegen gesehen", sagte der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Kallham im Gespräch mit nachrichten.at.

Video: Gas-Alarm nach Lkw-Unfall

