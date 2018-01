Nach Doppelmord in Urfahr: Tunesier ist psychisch gestört, aber zurechnungsfähig

LINZ. Im Fall des mutmaßlichen Doppelmordes an einem pensionierten Ehepaar im Stadtteil Dornach liegt nun das gerichtspsychiatrische Gutachten über den beschuldigten tunesischen Gemüsehändler vor.

„Der Tatverdächtige ist zurechnungsfähig, es wurde bei ihm aber eine psychiatrische Persönlichkeitsstörung festgestellt, die mitursächlich für seine Taten gewesen ist“, teilte am Montag Staatsanwalt Philip Christl das Fazit des vorliegenden Gutachtens der Primarärztin Heidi Kastner mit. Der frühere Gemüsehändler sei auch potenziell gefährlich: laut Gutachten sei es wahrscheinlich, dass er in Freiheit zukünftig weitere schwere Straftaten begehen werde.

Das Kastner-Gutachten bedeutet, dass die Justiz nun voraussichtlich Anklage wegen Doppelmordes erheben und zudem den Antrag stellen wird, den 54-Jährigen in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher unterzubringen. Der Beschuldigte könnte vom Gericht wegen zweifachen Mordes zu einer (zeitlich befristeten, aber auch zu einer lebenslangen) Haftstrafe verurteilt werden und darüber hinaus solange in der Psychiatrie angehalten werden, bis er keine Gefahr mehr für andere Menschen darstellt.

Mit einer „Enderledigung“ des Falles (also mit einer Erhebung der Anklage) könne in „einigen Wochen“ gerechnet werden, sagte Christl. Die zuständige Staatsanwältin sei derzeit dabei, den Akt durchzuarbeiten, ob alle Fragen abschließend geklärt seien. Dabei gehe es um die Frage, inwieweit die Tat einen Bezug zum „Islamischen Staat“ gehabt habe.

Wie berichtet soll der Gemüsehändler Mohamed H. am 29. Juni 2017 beim Zustellen frischer Waren seine beiden Kunden in deren Einfamilienhaus völlig unvermittelt attackiert haben. Die Frau (85) soll er erdrosselt, ihren Ehemann (87) mit einem Stock erschlagen haben. Als Motiv gab der Beschuldigte an, „Hass auf die Gesellschaft“ gehabt zu haben. Auf Facebook fanden die Verfassungsschützer Einträge, in denen sich der Mann vor der Bluttat wohlwollend zum „IS“ geäußert hatte. In erster Linie wird wegen zweifachen Mordes und Brandstiftung ermittelt, weil der Tunesier nach dem mutmaßlichen Doppelmord im Haus der beiden Pensionisten noch Feuer entfacht hatte.

