Nach Doppelmord: Entscheidung über Anklage rückt näher

LINZ. Der Doppelmord an einem pensionierten Ehepaar im Linzer Stadtteil Dornach am 29. Juni 2017 löste tiefe Erschütterung in Österreich aus.

Tatverdächtiger Mohamed M. Bild: Alexander Schwarzl

Wie berichtet soll der Gemüsehändler Mohamed H. beim Zustellen frischer Waren seine beiden Kunden in deren Einfamilienhaus völlig unvermittelt attackiert haben. Die Frau (85) soll er erdrosselt, ihren Ehemann (87) mit einem Stock erschlagen haben.

Anklage hat die Justiz noch nicht erhoben, doch eine Entscheidung rückt näher. Denn nun ist das Gutachten der Gerichtspsychiaterin Heidi Kastner über das Seelenleben des mutmaßlichen Mörders Mohamed H. eingelangt. Kastner musste beurteilen, ob der Tunesier wegen möglicher psychischer Störungen überhaupt zurechnungsfähig war. Über das Fazit hüllte sich die Anklagebehörde gestern noch in Schweigen. "Wir werden uns dazu am Montag äußern, weil wir aus Respekt vor den Angehörigen der Opfer noch die Zustellung des Gutachtens abwarten wollen", sagte Staatsanwalt Philip Christl.

Motiv: "Hass auf Gesellschaft"

Wäre der Beschuldigte nicht zurechnungsfähig, würde die Staatsanwaltschaft keine Anklage erheben, sondern den Antrag stellen, den Tunesier in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher unterzubringen. Als Motiv gab der Beschuldigte an, "Hass auf die Gesellschaft" gehabt zu haben. Im Haus der Opfer habe er ein Foto gesehen, das den Sohn des Paares mit dem FP-Politiker Manfred Haimbuchner zeige. Der Sohn arbeitet für Haimbuchners Ressort in der Landesregierung. Ein islamistisches Tatmotiv wurde geprüft, ließ sich bisher aber nicht erhärten.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema