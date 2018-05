Muttertag: Gratis ins Museum und Benefizkonzerte

LINZ. Gerade sang sie noch an der Düsseldorfer Oper am Rhein den Rosenkavalier. Heute wird Christa Ratzenböck um 14 und 20 Uhr bei den Muttertagskonzerten im Linzer Mariendom zu hören sein.

"Ich habe eine enge Verbindung zum Dom – für mich ist es eine Herzenssache, die Sanierung des Mariendoms durch meine Mitwirkung bei den Benefizkonzerten zu unterstützen", sagt die Mezzosopranistin. Besonders freut sie sich auf das Duett mit Elisabeth Breuer in Vivaldis Gloria. "Das Stück ist ungemein positiv, und es gibt tolle Arien."

Freier Eintritt in vielen Museen

Am Muttertag selbst findet der Internationale Museumstag statt, an dem sich in Oberösterreich 50 Museen mit 90 Veranstaltungen beteiligen. Auf eine Spurensuche in die Zeit Roms lädt die Landesausstellung in Enns am Sonntag alle Mütter und Großmütter bei freiem Eintritt in das Museum Lauriacum ein. In zahlreichen weiteren Museen ist der Besuch kostenlos. Das genaue Programm finden Sie online auf ooemuseumsverbund.at

