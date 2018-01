Mutter von Raufbolden drohte Polizisten und biss zu

Geht es um ein Gewaltdelikt, wird dieser Ausländern zugeschrieben. Das ist alles, worum es dann in Foren wie diesen geht. Die gewalttägiten, unangepassten, die von den Linken ins Land gewunkenden Ausländer. Manche scheinen richtig erbost darüber, dass keine Herkunftsnationalität genannt wird. Well sie sich so nicht von den Kriminellen abgrenzen können. Weil österreichische Krimininelle anders sind?