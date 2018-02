Mühlviertler wollte Leitung mit Bunsenbrenner auftauen - Brand

PUTZLEINSDORF. Bei dem Versuch, eine gefrorene Wasserleitung mit einem Bunsenbrenner aufzutauen, ist der Dachboden eines Mühlviertlers in Brand geraten.

Minus 16 Grad: Das Mühlviertel war auch in der Nacht auf Montag wieder einer der Kältepole Oberösterreichs (Details zur kältesten Nacht des Winters lesen Sie hier). Bei diesen frostigen Temperaturen können Wasserleitungen gefrieren, so auch in Putzleinsdorf (Bezirk Rohrbach).

Auf dem Dachboden des Hauses eines 57-Jährigen war eine Wasserzuleitung zum Boiler vereist. Der Hausbesitzer versuchte, sie mit einem Bunsenbrenner aufzutauen. Dabei entzündete sich die Isolierung und das Feuer griff auf den Dachstuhl über, teilte die Polizei am Montag in einer Aussendung mit.

Die Feuerwehren Putzleinsdorf, Lembach, Pfarrkirchen und Ollerndorf konnten den Brand rasch eindämmen und somit größeren Schaden verhindern. Wie hoch der Sachschaden ist, lässt sich noch nicht sagen. Verletzt wurde niemand.

