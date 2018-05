Mühlviertler siegten beim Wettbewerb der besten Ersthelfer des Landes

GURTEN. Sechs Schulen qualifizierten sich beim 37. Erste Hilfe Landesbewerb in Gurten für den Bundesbewerb

Ein Sturz von einem Heuwagen, brennende Kleidung, ein Stromunfall, ein eingetretener Holzzacken im Fuß und viele andere Verletzungen mussten von 34 Schüler-Teams aus ganz Oberösterreich beim 37. Erste Hilfe-Landesbewerb für Schulen versorgt werden. Die Veranstaltung fand erstmal beim Maschinenbauer Fill in Gurten statt. Weitere Stationen waren im Turnsaal der Volksschule, im Pfarrheim und am Sportplatz Gurten aufgebaut. Sechs Teams haben sich für das Bundesfinale am 29. und 30. Mai am Maltschacher See in Kärnten qualifiziert.

Um die Abzeichen in Bronze, Silber oder Gold zu erringen, mussten die Schüler im Team oder alleine komplexe Aufgaben erfüllen. Viele engagierte Helfer des Jugendrotkreuzes waren im Einsatz, um optimale Bewerbsbedingungen zu garantieren.

Besonders begeistert hat die vielen Schüler aus ganz Oberösterreich eine Hundevorführung der Diensthundeinspektion Ried unter der Leitung von Gruppeninspektor Gerhard Bayr. Die Polizeihunde zeigten bei nachgestellten Einsätzen ihr Können und begeisterten mit viel Action die vielen Besucher in der Gurtner Park 21-Arena.

Gewinner aus dem Mühlviertel

Der großen Gewinner des Landesbewerbes 2018 waren die NMS Pabneukirchen 2 und die NMS Mauthausen. Sie holten sich punktegleich (mit je 980 Punkten) den Landessieg.

Die weiteren Ergebnisse:

3. NMS Pabneukirchen I (979 Punkte)

4. BBS Rohrbach (968 Punkte)

5. NMS Schwertberg (966 Punkte)

6. TNMS St. Marienkirchen/S. (959 Punkte)

Diese sechs Schulen sind für den Bundesbewerb am 29. und 30. Mai im Feriendorf Maltschacher See in Kärnten qualifiziert.

