Mühlviertler nach Operation weiter vermisst

LINZ. Jede Spur fehlt weiterhin vom 78-jährigen Alois G.: Der Mühlviertler war am Mittwoch aus einem Linzer Spital verschwunden.

Wer hat Alois G. gesehen? Bild: privat

Der Pensionist war am Dienstag nach einem Leistenbruch im Linzer MedCampus III operiert worden. Zuletzt wurde er dort am Mittwoch, 4. April, gegen 20:15 Uhr gesehen. Seither fehlt von dem Mann, der unter Demenz leidet, jede Spur (die OÖN haben berichtet). Verzweifelt sucht die Familie des Mühlviertlers das Linzer Stadtgebiet nach ihm ab. "Alle Verwandten beteiligen sich an der Suche, wir teilen Flyer in den Straßenbahnen aus - bisher ohne Erfolg", sagte die Tochter des Vermissten im nachrichten.at-Gespräch: "Wir versuchen alles, um ihn zu finden."

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug der 173 Zentimeter große Pensionist eine Brille, einen dunklen Jogginganzug und eine dunkle Schiebermütze.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer Informationen zum Aufenthaltsort des Mannes hat, möge sich bei der Polizeiinspektion Linz – Nietzschestraße unter 059133 4589 oder an jede andere Polizeidienststelle wenden.

1 Kommentar oblio (21715) 07.04.2018 19:26 Uhr Er könnte sich im Haus verlaufen haben weiterkonnte!

und wäre nicht der Erste, der dann irgendwo

vor einer versperrten Türe vor- und hinter

sich nicht weiterkonnte!



Nur weil er nicht in sein Zimmer zurück ist,

muss es nicht heißen, dass er aus dem Haus ging!

Hoffentlich finden sie ihn bald und zwar lebend!

Ich wünsche ihm das jedenfalls! Antwort schreiben

