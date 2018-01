Mühlviertler Schüler bewirten bei Olympia Marcel Hirscher und Co.

BAD LEONFELDEN. Sechs Tourismusschüler aus Bad Leonfelden arbeiten im Österreich-Haus in Pyeongchang.

Bei Olympia dabei: Lehrer Stefan Sigmund sowie die Schüler David Kastner, Nicola Brenner, Magdalena Mairleitner, Magdalena Gimpl, Melissa Schwaighofer und Martin Werth von der Tourismusschule Bad Leonfelden (v.li.) Bild: HLT Bad Leonfelden

Wenn Marcel Hirscher und Co. bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang – hoffentlich – im Österreich-Haus ihre Medaillen feiern, werden nicht nur Profikellner die Sportler und Gäste betreuen, sondern auch Schüler von vier österreichischen Tourismusschulen. Aus Oberösterreich sind sechs Schülerinnen und Schüler aus Bad Leonfelden dabei.

Eingesetzt werden sie im Service, in der Küche und im Housekeeping. Zu ihren Aufgaben gehören unter anderem die Betreuung des Frühstücksbuffets, des Mittagessens und des Gala Diners am Abend. "Bislang waren immer Tiroler Tourismusschulen bei Olympia, diesmal sollte auch eine Schule aus Oberösterreich dabei sein. Die Wahl ist auf uns gefallen", sagt Lehrer Stefan Sigmund, der die Schüler begleiten wird. Mitfahren dürfen sechs Burschen und Mädchen der vierten Klasse, die bereits 18 Jahre alt und gute Schüler sind – immerhin verpassen sie zweieinhalb Wochen Unterricht.

Wettkampf als Belohnung

Am 3. Februar geht die Reise los, tags darauf kommt das Team an. "Bis zur Eröffnung des Österreich-Hauses am 7. Februar haben wir einige Tage Zeit, uns einzurichten und zu akklimatisieren", sagt Sigmund. Das wird auch nötig sein, denn in diesem Teil Südkoreas hat es derzeit zwischen minus zehn und minus 20 Grad.

Untergebracht sind die Schüler je zu viert in Mobile Homes – eine Art Wohncontainer – mit Bad, Toilette und Küchenzeile. Für ihre Arbeit erhalten sie ein Taschengeld, zudem dürfen sie bei einem Wettkampf dabei sein. "Die Schüler würden am liebsten ein Skirennen sehen, ich einen Biathlonbewerb", sagt Sigmund und lacht. Vielleicht sind das und die Aussicht, die Sportstars hautnah zu erleben, die Gründe, warum seine Schützlinge keine Nervosität zeigen: "Sie freuen sich schon drauf." (wal)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema