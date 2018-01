Mühlviertler Jäger wollen gegen Wölfe vorgehen

NAARN. Mit Gummischrot vertreiben oder mit Genehmigung bejagen? Die Jäger fordern Lösungen von der Politik.

In Bad Kreuzen erbeutete ein Wolf im November 2017 einen Hahn. Bild: Bauernfeind

Der Wolf ist den Menschen ähnlicher, als es auf den ersten Blick scheint. Zumindest, was seine Bequemlichkeit anbelangt. Der Perger Bezirksjägermeister Ulf Krückl sagt: "Der Wolf ist ein fauler Hund."

Wenn das Raubtier merke, es könne "gefahrlos in der Nähe von Menschen Nutz- oder Haustiere reißen, dann wird der Wolf es immer wieder tun", sagt Krückl.

Im Bezirk Perg kam es in den vergangenen Monaten zu mehreren Zwischenfällen mit Meister Isegrim. In Bad Kreuzen wurde Ende November des Vorjahres ein auffallend wohlgenährtes Exemplar von Jäger Karl Bauernfeind dabei aus nächster Nähe fotografiert, wie es einen Hahn riss. Dass der Jäger ihm dabei derart nahe kam, schien den Wolf nicht im geringsten zu stören. Wenige Tage später wurde vermutlich dasselbe Tier von einem Landwirt und dessen Tochter in Sattlgai (Bez. Perg) in unmittelbarer Nähe des Bauernhauses beobachtet. Im Nachbarbezirk Freistadt hat ein Wolf wenige Monate zuvor drei Schafe gerissen.

Bezirksjägertag in Naarn

Diese Vorfälle und Sichtungen konnten offiziell Wölfen zugeordnet werden. Bezirksjägermeister Krückl vermutet aber eine hohe Dunkelziffer. "Damit etwas offiziell dem Wolf zugeordnet wird, braucht es zum Beispiel einen DNA-Test." Der werde aber nicht immer gemacht.

Er hofft beim Thema Wolf auf politische Hilfe. Beim heutigen Bezirksjägertag in Naarn könnte die in Gestalt von Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) nahen, der gemeinsam mit rund 500 weiteren Gästen erwartet wird: "Wir als Jägerschaft können hier keine neuen Regeln beschließen, aber wir können die Probleme für die Politik aufzeigen." Es sei wichtig, Wölfe zu schützen, nur dürfe dieser Schutz nicht "bedingungslos" sein.

Die Jäger wünschen sich Möglichkeiten, den Wolf zu vergrämen. Will der Bezirksjägermeister die Wölfe denn etwa erschießen? "Ich werde mich hüten, das so auszudrücken", sagt Krückl im Gespräch mit den OÖNachrichten. Nachsatz: "Niemand will den Wolf ausrotten, aber es müsste Gebiete geben, in denen er mit Genehmigung bejagt werden darf. Aber dafür muss es eine einvernehmliche Lösung geben." Wölfe mit nicht tödlichem Gummischrot zu vergrämen, sei eine der Möglichkeiten, sagt Krückl. Er könne sich aber auch ein Vorgehen wie bei den Fischottern vorstellen. Deren Bejagung hat das Land Oberösterreich nach ausführlichen Prüfungen in gewissen Gewässern gestattet. Derzeit dürfen Wölfe in Oberösterreich nur dann bejagt werden, wenn von ihnen eine unmittelbare Gefahr ausgeht. (hip)

