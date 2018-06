Mühlviertler Jäger hörte Schüsse: Statt Waffe "feuerte" getuntes Auto

PREGARTEN. 15 bis 20 laute Schüsse seien gefallen, meldete vergangene Woche ein besorgter Jäger bei der Polizei in Pregarten. Jetzt stellte sich heraus, dass sie Knall-Geräusche von einem getunten Auto stammten.

Getuntes Auto Bild: (OÖN)

Ein 19-Jähriger hatte für ein Tuningtreffen einen Zündungsunterbrecher in seinem Wagen verbaut, welcher laute Schussgeräusche verursacht. Er wollte das Zubehör in einem Wald bei Pregarten (Bezirk Freistadt) austesten. Eine Waffe hätte er definitiv nicht abgefeuert, gab der Jugendliche gegenüber der Polizei an.

Mit einer Anzeige muss er trotzdem rechnen: Die Ermittler stellten fest, dass der 19-Jährige in seinem Auto unter anderem auch die Abgasanlage mehrfach umgebaut hatte. Die unkontrollierten Fehlzündungen haben zu Rissen geführt.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema