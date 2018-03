Mühlviertler Biobäckerei gewann den Energy Globe

WELS. Mauracher Hof in Sarleinsbach ging bei der gestrigen Verleihung in Wels aus 35 nominierten Projekten als Gesamtsieger hervor.

Die Preisträger Josef und Sissy Eder mit Wolfgang Neumann Bild: VOLKER WEIHBOLD

"Was wir essen, ist nur dann gesund, wenn wir das Leben in den Lebensmitteln lassen", lautet das Motto von Josef Eder vom Mauracher Hof in Sarleinsbach. Dass sich althergebrachte Backmethoden mit moderner Technik gut vereinbaren lassen, stellt der Mühlviertler Landwirt und Biobäcker seit 27 Jahren unter Beweis. Dank eines ausgeklügelten Energiesystems, das sogar den Stallmist energetisch verwertet, konnte er gestern Abend im Ausstellungszentrum des Welser Sanitärgroßhändlers Holter den Energy Globe für Oberösterreich in Empfang nehmen.

Award-Erfinder Wolfgang Neumann setzte diesmal 35 Projekte aus fünf Kategorien ins Rampenlicht. "Von der Qualität der Einreichungen bin ich absolut begeistert. Sie alle zeigen hervorragende Lösungen für unsere Umwelt", sagte Neumann zu Beginn der Veranstaltung. Laudatoren waren die Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Strugl (VP) und Manfred Haimbuchner (FP) sowie die grüne Landtagsabgeordnete Ulrike Schwarz.

Den Sieg in der Kategorie Feuer teilten sich Batteriehersteller Kreisel aus Rainbach für sein futuristisches Firmengebäude, das Sonnenenergie und Abwärme speichert, und die Wärmebox der Energie AG Power Solution, die mit einem ausgeklügelten Contractingmodell Gasthermen gegen Brennwertgeräte austauscht.

Die Kategorie Erde gewann die Schwertberger BM2 Bau und Projektmanagement GmbH für die nachhaltige Sanierung des Bischofshofs in Garsten. In der Kategorie Wasser siegte die claro products GmbH in Mondsee mit der Erzeugung umweltfreundlicher Waschmittel.

Die Sparte Luft ging an den Mobilitätsclub für seine objektive Beratung zur E-Mobilität. In der Kategorie Jugend wurde die HTL Braunau für ein Solarklima-Projekt geehrt.

1 Kommentar alleswisser (7896) 22.03.2018 01:00 Uhr Naja, wenigstens ist diesmal der Wortlaut "der OSCAR der ...-Branche" vermieden worden. Ist ja auch schon strafbewehrt.



Dezent verschwiegen wird im Artikel, dass der früher vermeintliche Weltweit-Energie-Oscar längst nur noch eine provinzielle Pimperlveranstaltung ist5. Was er im Prinzip immer war, nur mit mehr Effekthascherei. Antwort schreiben

