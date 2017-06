Mountainbiker überlebte nach Sturz Gewitternacht auf der Hohen Dirn

TERNBERG, STEYR. Der 49-jährige Sportler war ohne Handy unterwegs – erst am Samstag fanden Wanderer den Verletzten.

Eine Radtour auf der Hohen Dirn wurde einem Steyrer zum Verhängnis. Bild: OON

"Er ist zwar schwer verletzt, aber stabil und nicht in Lebensgefahr." So beschreibt Krankenhaus-Sprecherin Jutta Oberweger den Zustand jenes 49-jährigen Steyrers, der die Regen- und Gewitternacht auf Samstag nach einem Sturz im Freien verbringen musste (nachrichten.at berichtete). Der Sportler liegt derzeit im Krankenhaus Steyr auf einer Intensivstation.

Gattin: Vermisstenanzeige

Seiner guten Konstitution verdankt der Radfahrer wohl auch, dass er die bangen Stunden trotz Schmerzen, Kälte und Finsternis so gut überstehen konnte. Er war am Freitag gegen 17.30 Uhr bei der Abfahrt auf einer Forststraße im Bereich Wendbach/Hohe Dirn in Ternberg (Bezirk Steyr-Land) gestürzt. Dabei brach er sich den Oberschenkelhalsknochen. Doch der Sportler hatte kein Handy dabei und zur späten Stunde waren weder Wanderer noch andere Radfahrer auf der Strecke unterwegs. So wurde niemand mehr auf ihn aufmerksam. Er musste die gesamte Nacht bei Regen und Gewittern auf der Forststraße liegend im Freien ausharren.

Unterdessen hatte sich seine Ehefrau Sorgen gemacht. Sie erstattete am Samstag in aller Früh bei der Polizei eine Vermisstenanzeige, die erste Erhebungen startete. Gegen neun Uhr fanden schließlich Wanderer den Verletzten. "Als meine Kollegen zu ihm kamen, ging es ihm den Umständen entsprechend gut", sagt Matthias Holzinger vom Roten Kreuzes Steyr-Land. "Er war unterkühlt, aber bei Bewusstsein und ansprechbar."

Der Mann habe sich an der Unfallstelle mit Gebüsch und Blättern eine Art Lager errichtet und versucht, sich zuzudecken, um sich warm zu halten. So überstand er die Nacht trotz widrigster Umstände. Erst auf dem Weg ins Krankenhaus habe der Verletzte immer stärker über Schmerzen geklagt, berichtet ein Polizist. (hes)

Video: Eine ganze Nacht musste in Ternberg (Steyr-Land) ein verletzter Mountainbiker alleine ausharren. Der 49-Jährige war am Freitagnachmittag gestürzt und musste die Nacht bei Regen und Gewitter überstehen, bis ihn Wanderer fanden.

