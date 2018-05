Motorradfahrer in Obertraun tödlich verunglückt

OBERTRAUN. Ein 55-jähriger Motorradfahrer aus Niederösterreich ist am Mittwoch in Obertraun mit einem PKW kollidiert und noch an der Unfallstelle verstorben.

Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle (Symbolfoto). Bild: OÖN

Das Unglück ereignete sich am Mittwochmittag. Eine 27-jährige Frau war mit ihrem Pkw in Begleitung ihrer 2-jährigen Tochter in Obertraun Richtung Hallstatt unterwegs.

Zur selben Zeit waren ein 55-jähriger Mann aus Mistelbach (NÖ) und dessen 54-jährige Gattin mit ihren Motorrädern von Hallstatt kommend in Richtung Obertraun unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache kam es zwischen dem Pkw der 27-Jährigen und dem Motorrad des 55-jährigen Mannes in Obertraun zum Frontalzusammenstoß.

Der Niederösterreicher verstarb noch an der Unfallstelle. Die Fahrzeuglenkerin und ihre Tochter wurden mit leichten Verletzungen in das LKH Bad Ischl gebracht.

Kommentare anzeigen »

Kommentare Dieses Thema kann nicht kommentiert werden.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema