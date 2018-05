"Moschee geht in die Luft" - Drohbrief gegen Muslime

LINZ. Linzer Verein ALIF schaltete Verfassungsschutz ein.

"Ab jetzt geht jede Woche eine Sch...-Moschee in die Luft. Zieht euch warm an." Diese Drohungen und weitere wüste Beschimpfungen finden sich in einem Drohbrief, der am Montagvormittag am Sitz des islamischen Vereins ALIF in der Linzer Lunzerstraße gefunden wurde. "Der Brief muss persönlich in unseren Postkasten geworfen worden sein", sagt Murat Baser, Vorsitzender der islamischen Religionsgemeinde in Oberösterreich.

Die Mitarbeiter verständigten die Polizei, auch der Verfassungsschutz wurde eingeschaltet. Hinweise auf den Verfasser, der den Text mit der Hand schrieb, gibt es im Brief nicht. Verwertbare Fingerabdrücke seien nicht gefunden worden, so Baser.

"Dieser Brief ist ernst zu nehmen", sagt Baser. Angst habe man nicht: "Aber wir machen uns Sorgen, wie so etwas passieren kann." Die Sicherheitsvorkehrungen rund um das Vereinsgebäude würden verstärkt. "Wir müssen jetzt sehr aufmerksam sein. Vor allem, weil in Kürze unser Fastenmonat Ramadan beginnt." Zusätzlich seien alle Imame und Vereinsobmänner in Oberösterreich über den Brief informiert worden.

