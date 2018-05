Morgen startet die Zentralmatura

WIEN, LINZ. Knapp 7000 Maturanten in Oberösterreich haben heute ihren letzten Schultag.

Heute gibt es die Zeugnisse, morgen wird’s für die knapp 45.000 Maturanten an Österreichs Gymnasien und Berufsbildenden Höheren Schulen ernst: Die schriftliche Matura startet. Den Beginn macht das Fach Deutsch, dann steht – dank des oberösterreichischen Landesfeiertages am Freitag – in ganz Österreich schon die erste Pause an. Weiter geht’s am Montag mit Spanisch, am Dienstag bzw. Mittwoch folgen Englisch und Mathematik.

Auch für Oberösterreichs Landesschulsprecher an den Gymnasien, Benedikt Neuhuber, wird das Kribbeln langsam spürbar: "Eine gewisse Unsicherheit ist da", sagt der 18-Jährige, der das Gymnasium Schloss Traunsee in Gmunden besucht. Bisher seien die Schularbeiten immer von den eigenen Lehrern erstellt worden: "Das ist jetzt anders." Seit mehreren Jahren ist die schriftliche Matura für alle Schulen österreichweit gleich.

250.000 Aufgabenhefte

Neuhuber geht aber optimistisch in die Prüfungen: "Ich glaube, die Matura ist schaffbar." Die 7000 Maturanten in Oberösterreich seien grundsätzlich gut vorbereitet. Ein Problem sieht Neuhuber aber darin, dass nicht an allen Schulen "Waffengleichheit" herrscht: "An manchen Schulen wird die Deutschmatura am Computer geschrieben, an anderen mit der Hand." Auch in Mathematik werde noch nicht flächendeckend der Computer eingesetzt, was zur Folge hat, dass manche als Hilfsmittel ein Computerprogramm verwenden können, andere nur den Taschenrechner. "Da gehört noch nachgebessert. Sinn der Zentralmatura ist es ja, dass die Prüfung für alle gleich ist."

Österreichweit werden für alle Klausurfächer 250.000 Arbeitshefte mit 3,4 Millionen Druckseiten gedruckt. Wer einen Fünfer bekommt, kann ihn am 5. und 6. Juni bei einer Kompensationsprüfung ausbessern. (hes)

