Mordprozess im Fall Roland K. - Plädoyers der Verteidiger

SALZBURG/HAIGERMOOS. Der siebente Verhandlungstag im Prozess um die Tötung des Salzburgers Roland K. (63) hat am Dienstag mit den Plädoyers der Verteidiger der drei Angeklagten begonnen.

Die Leiche wurde im Stall gefunden. Bild: (Pressefoto Scharinger / Daniel Scharinger)

Der Anwalt des Hauptbeschuldigten Musikers (25) erklärte, der Auftrag zum Raub sei vom zweitangeklagten Wirt (30) gekommen. Die Tat sei schiefgelaufen, "der Tod des Salzburgers war nicht gewollt".

Laut Anklage von Staatsanwältin Sabine Krünes, die auf den Angaben des Musikers beruht, sollen der Musiker und seine damalige Freundin den vermögenden Akademiker nach der Verabreichung von Pralinen, in denen sieben bis acht Tabletten des Medikaments Noctamid gemischt waren, am 19. Juli 2016 in dessen Villa in der Stadt Salzburg getötet haben. Der befreundete Wirt habe das Paar zu der Tat angestiftet. Das Motiv sei gewesen, aus dem Nachlass des Salzburgers ein schönes Leben zu führen.

Die Leiche von Roland K. wurde am 12. Mai 2017 nach einem Hinweis des bereits in Verdacht geratenen Musikers in einem aufgelassenen Schweinestall auf dem Grundstück des Gastronomen im Innviertel gefunden. Der im Flachgau wohnende Mann gestand einen Raub ohne Tötungsvorsatz ein, die beiden anderen Angeklagten beteuerten ihre Unschuld.

Dass sein Mandant die Tat ohne Wissen des Gastronomen verübt hätte, wie dieser beteuert hatte, bezeichnete der Verteidiger des Musikers, Rechtsanwalt Franz Essl, als "lebensfremd". Der mittlerweile 25-jährige zierliche junge Musiker hätte die Leiche des rund 70 Kilo schweren und 1,90 Meter großen Akademikers nicht alleine auf dem Gehöft des Wirtes ablegen können, noch dazu ohne dass es der Besitzer, also der Wirt, bemerkt habe. "Man war mit der Leiche überfordert. Wenn es Mord gewesen wäre, hätte man vorsorglich geplant, wo die Leiche hinkommt", meinte Essl. Nach dem Tod des Salzburgers habe man ja "völlig planlos" agiert. Hätte man Dr. K. töten wollen, wäre es einfacher gewesen, den Angetrunkenen in seinen Schwimmteich zu werfen, so der Verteidiger.

Der Vorschlag, Roland K. vor dem Raub zu betäuben, sei vom Gastronomen gekommen, "mein Mandant kannte Noctamid vorher nicht", sagte Essl. Die damalige Freundin des Musikers lüge mit ihrer Aussage, sie habe mit der Tat nichts zu tun. Sie habe schon 14 Tage vorher über Betäubungsmittel im Internet gegoogelt.

Im Ermittlungsverfahren habe der Musiker deshalb unterschiedliche Tatversionen erzählt, weil er niemanden hineinziehen habe wollen. Als er mit den Ermittlungsergebnissen der Beamten konfrontiert wurde, habe er schließlich preisgegeben, was geschehen ist und andere belastet. "Es ist nicht mein Mandant der lügt," betonte der Verteidiger in seinem rund einstündigen Plädoyer. "Der Boss, der Spiritus Rector, war der Wirt. Er hat meinen Mandanten angestiftet und sich ein Alibi in Ungarn verschafft, damit er außen vor ist."

Essl zählte auch mehrere Milderungsgründe auf, die bei der Strafbemessung des Musikers berücksichtigt werden müssten. Sein Mandant habe zur Sachaufklärung des Falles beigetragen, er sei einsichtig und geständig, wegen seiner Alkohol- und Drogensucht zur Tatzeit eingeschränkt zurechnungsfähig gewesen und zur Tat angestiftet worden. Es handle sich bei dem Musiker aber nicht um einen manipulativen Psychopathen, wie Psychiaterin Adelheid Kastner in ihrem Gutachter erklärt hatte. Essl bezeichnete dieses als "grob mangelhaft". "Mein Mandant ist keine gefährliche Person, die in einer psychiatrischen Anstalt untergebracht werden muss. Er braucht eine Weisung für eine psychiatrische Behandlung und für eine Suchtgifttherapie." Der Strafrahmen für den Musiker reicht im Falle einer Verurteilung wegen Mordes von zehn bis 20 Jahren Haft oder lebenslänglich.

Der Verteidiger des zweitangeklagten Gastronomen plädierte für einen "klaren Freispruch". Es bestehe kein Zweifel an der Unschuld seines Mandanten, betonte Rechtsanwalt Jörg Dostal. "Es fehlt am subjektiven Tatvorsatz." Dass der Wirt, der genug Geld habe, wegen 10.000 Euro Schulden, die der Musiker wegen Geldproblemen und Kokainkonsums bei ihm hatte, einen Raubmord in Auftrag gebe, sei nicht nachvollziehbar. "Wenn er keine finanziellen Probleme hat, warum soll er einen Mord oder Raub in Auftrag geben? Wenn mein Mandant der große Capo ist, warum bedient er sich bei der Tat nicht seiner Profis?"

Es ergebe auch keinen Sinn, dass der Wirt die Leiche auf seinem Grundstück Monate lang verstecke, wenn schon ein Immobilienmakler zum Verkauf des Areals beauftragt worden sei und Mitglieder eines Motorradclubs gegenüber des Saustalls Reifen gelagert hatten und ein- und ausgingen. "Der Tatplan ist aus Sicht meines Mandanten sinnlos", sagte Dostal. "Der Musiker hat ein extremes Talent, dass er sich überall einschleimen kann - auch in den Freundeskreis vom Wirt."

Dostal bezeichnete den Musiker als "manipulativ nicht glaubwürdig". Der Anwalt verwies auf die verschiedenen Tatversionen des 25-Jährigen im Ermittlungsverfahren. "Warum glaubt man ihm jetzt?", fragte der Anwalt. "Er hat sogar Mithäftlinge zur Falschaussage verleitet. Er schreckt nicht davor zurück, jeden zu opfern, wenn es für ihn einen Vorteil ergibt." Der Wirt wirke hingegen nicht sehr sympathisch, er zeige im Prozess eine gewisse Unbekümmertheit. "Er sitzt unbekümmert da, weil er nichts zu verantworten hat", der Mann sei unschuldig. "Die ganze Anklage baut auf den Angaben des Musikers auf", kritisierte der Verteidiger. "Es passt nichts zusammen." Er schloss Habgier und Geldsorgen als Motiv für seinen Mandanten aus.

Staatsanwältin Krünes hatte am Montag in ihrem Plädoyer erklärt, es gebe genügend belastende Indizien, um die drei Beschuldigten im Sinne der Anklage werden Mordes, Raubes und Diebstahls schuldig zu sprechen. Opferanwalt Stefan Rieder gab zu bedenken, dass sich der Musiker seit 9. September 2017 immer auf die gleiche Tatversion berufe und nicht mehr davon abgewichen sei. Vermutlich wird am Mittwoch ein Urteil gesprochen.

