Morddrohungen in Flüchtlingsunterkunft Sattledt

SATTLEDT. Bei einem heftigen Streit zweier Asylwerber in einer Flüchtlingsunterkunft in Sattledt (Bezirk Wels-Land) bedrohte ein 21-jähriger Afghane seinen 19-jährigen Landsmann mit dem Umbringen.

Zu einer Diskussion zwischen den jungen Männern ist es am Mittwochabend gekommen. In weiterer Folge fingen die beiden an, aufeinander einzuschlagen. Der 21-Jährige holte ein Küchenmesser aus seinem Zimmer, der 19-Jährige sperrte sich in der Zwischenzeit in seinem Zimmer ein. Daraufhin schlug der Ältere der beiden seine Glastür ein, sodass das Glas zerbrach.

Da er sich dabei an der rechten Hand verletzte, gab er später bei den Polizisten an, dass er vom 19-Jährigen verletzt worden sei. Die Ermittlungen zeigten jedoch, dass der 21-Jährige seinem Landsmann immer wieder drohte, ihm den Kopf abzuschneiden. Seine Drohungen soll er auch vor den Polizeibeamten mehrmals wiederholt haben. Er sei äußerst aggressiv aufgetreten, so die Polizei OÖ.

Der 21-Jährige wurde, nachdem seine verletzte Hand im Klinikum Wels behandelt worden war, in die Justizanstalt Wels eingeliefert. Gegen ihn wurde auch ein Betretungsverbot ausgesprochen.

