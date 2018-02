Mordalarm im Innviertel: Mutmaßlicher Täter gefasst

POLLING. In Polling, Bezirk Braunau, soll es am Montagvormittag zu einem Mord gekommen sein. Nach kurzer, intensiver Fahndung wurde der Täter im angrenzenden Bayern von der Polizei gefasst.

Hier geschah die Tat. Bild: Daniel Scharinger

"Es besteht der dringende Tatverdacht, dass ein 28-Jähriger seine Mutter erwürgt hat", sagt Alois Ebner, Sprecher der Staatsanwaltschaft Ried auf Anfrage der Oberösterreichischen Nachrichten.

Die Tat hat sich am Montag kurz vor 10 Uhr in Polling, Bezirk Braunau, ereignet. Der mutmaßliche Täter flüchtete mit dem Auto seines älteren Bruders, konnte aber rasch in seiner Wohnung in Malching im grenznahen Bayern von der Polizei im Zuge einer Alarmfahndung gefasst werden. Das bestätigte Ebner den OÖN. Die Mordgruppe des Landeskriminalamts hat die Ermittlungen übernommen.

Laut ersten Ermittlungen hat der mutmaßliche Täter die Nacht auf Montag im Haus seiner Mutter in Polling verbracht. Am frühen Vormittag soll es zu einem Gespräch zwischen dem 28-Jährigen und seiner 63-jährigen Mutter gekommen sein, in dessen Verlauf ihr Sohn in Rage geraten sein soll. Was in der Folge genau passierte, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Man geht davon aus, dass der 28-jährige deutsche Staatsbürger seine Mutter im Badezimmer erwürgt haben soll, zur genauen Klärung der Todesursache wurde eine Obduktion angeordnet, so Polizeisprecherin Simone Mayr-Kirchberger.

Nach der Tat verständigte der mutmaßliche Täter seinen älteren Bruder und teilte ihm offenbar mit, dass etwas Schlimmes mit der Mutter passiert sei. Der Mann setzte sich daraufhin in sein Auto und fuhr nach Polling, wo er auch seinen Bruder antraf. Im Badezimmer entdeckte er den leblosen Körper seiner Mutter. Laut Mayr-Kirchberger versuchte er noch seine Mutter zu reanimieren - gleichzeitig verständigte er die Rettung und Polizei. Diese Gelegenheit nutzte der mutmaßliche Täter, er schnappte sich den Autoschlüssel des Bruders und flüchtete mit dem Mercedes.

Rund eine Stunde nach der Tat wurde der 28-Jährige von der deutschen Polizei in dessen Wohnung festgenommen. Dem Vernehmen nach soll der Tatverdächtige unter einer psychischen Krankheit leiden. Eine Bestätigung dafür gibt es aber noch nicht.

Ein Nachbar des Opfers zeigte sich erschüttert. "Wir hatten eine äußerst gute Nachbarschaft, auch die beiden Söhne waren immer sehr freundlich, wir sind schockiert", sagte der Lehrer Herbert Pomarolli. Er ist Obmann der Wassergenossenschaft, das Opfer sei seine Kassiererin gewesen.

