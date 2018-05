Mopedunfall wegen abgewürgtem Auto

STEYREGG. Wegen einer Unkonzentriertheit kam es am Sonntagnachmittag bei Steyregg zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Der Mopedfahrer wurde mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Ein 15-Jähriger aus Steyregg lenkte am Sonntag sein Moped im Gemeindegebiet Steyregg auf der Gewerbeallee über das Straßenviadukt in Richtung Badesee Steyregg. Zur gleichen Zeit lenkte eine 18-Jährige aus Linz ihren Pkw über die Abfahrtsrampe "Steyregg Mitte" Richtung der Kreuzung mit der Gewerbeallee.

An der Haltlinie hielt die 18-Jährige ihren Pkw an. Nachdem sie sich vergewissert hatte, dass kein Querverkehr herrschte, wollte sie laut Ihren Angaben in die Kreuzung einfahren. Dabei starb ihr das Fahrzeug dreimal ab.

Als sie nun nach erfolgreichem Start in die Kreuzung einfuhr, übersah sie den auf der Gewerbeallee querenden Mopedlenker und stieß mit der Front ihres Pkw seitlich gegen das Moped. Der 15-Jährige kam zu Sturz. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit der Rettung in das UKH Linz eingeliefert.

Kommentare anzeigen »

1 Kommentar jago (42728) 27.05.2018 22:41 Uhr Das ist ein "leider statistisch unvermeidbares Zusammentreffen" gewesen. Dagegen hätte bestenfalls ein Automatikgetriebe geholfen aber auch das wäre, statistisch, nur eine Verschiebung der Wahrscheinlichkeit auf einen anderen Unfallort. Wenn überhaupt, denn sogar die Automatik sichert nicht ab gegen das irrtümliche Treten auf das Bremspedal statt auf die Kupplung. Dann klescht halt von hinten wer drauf. Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema