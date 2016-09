Modernste Technik und bewährte Spürnasen

WELS. 183 Aussteller aus sieben Nationen nehmen an der Rettermesse teil, die gestern in Wels eröffnet wurde.

Bei der diesjährigen Rettermesse in Wels werden wieder zahlreiche technische Neuheiten vorgestellt – ausgiebiges Fachsimpeln und spektakuläre Vorführungen garantiert. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Laute Sirenen heulen durch die sieben Messehallen, die Signallichter auf den zahlreichen Feuerwehrautos blinken und hin und wieder schallt das Bellen eines Hundes über das Gelände.

Pünktlich um 10 Uhr wurde gestern die Rettermesse in Wels feierlich von Innenminister Wolfgang Sobotka (VP) eröffnet. "Der Standard in Österreich ist sehr hoch, darauf können wir stolz sein", sagte Sobotka. Für ihn ist es wichtig, "mit Optimismus und Tatkraft in die Zukunft zu blicken und nicht alles schlecht zu reden." Gerade deswegen sei die Messe für alle Einsatzorganisationen und Bürger von enormer Bedeutung.

Unter den Ehrengästen waren Landespolizeidirektor Andreas Pilsl, der Welser Bürgermeister Andreas Rabl (FP), Messepräsident Hermann Wimmer (SP), der Vizepräsident des Roten Kreuzes Heinz Steinkellner, die Nationalratsabgeordneten Michael Hammer (VP) und Franz Kirchgatterer (SP), Sicherheitslandesrat Elmar Podgorschek (FP), Jürgen Grassl vom Arbeiter-Samariter-Bund Österreich, Landesbranddirektor Wolfgang Kronsteiner, Branddirektor Franz Humer und Feuerwehrpräsident Albert Kern. Auch dieses Jahr werden neben den neuesten Geräten zur Lebensrettung modernste Feuerwehrautos auf der Messe präsentiert. Ein besonderer Fokus liegt auf den Themen Notfallmedizin, Rettungsdienst, Sanitäts- und Gesundheitswesen. Heuer nehmen 183 Aussteller aus sieben Nationen an der Messe teil.

Trotz modernster Technik sind Mensch und Tier bei der Rettung immer noch ein wichtiger Bestandteil. Das zeigen Wolfgang Eibl von der Österreichischen Rettungshundestaffel und sein Golden Retriever Findus. "Vor allem bei eingestürzten Gebäuden werden die Hunde vorgeschickt, um nach Verschütteten zu suchen. Die haben eine viel bessere Nase als wir Menschen", sagt er.

Rettermesse Wels

Ein besonderes Highlight der Messe ist der Oberösterreichische Landesfeuerwehrtag am Freitag in der Messehalle 20. Neben Podiumsdiskussionen und Vorträgen von Feuerwehrkommandanten werden auch neue Herausforderungen präsentiert. Noch bis Samstag dreht sich in Wels alles um Rettung, Polizei und Co. Tageskarten sind um 11 Euro beziehungsweise 9 Euro erhältlich. Am Freitag ist die Messe von 9 bis 18 Uhr, am Samstag bis 17 geöffnet.

Mehr zum Thema