Mitterlehner unterstützt Lehrlings-Kampagne

LINZ. 51.000 Unterschriften gegen Abschiebungen.

Gegen Lehrlingsabschiebungen Bild: Weihbold

Mehr als 51.000 Unterstützer haben die von Integrationslandesrat Rudi Anschober (Grüne) initiierte Kampagne gegen die Abschiebung von Asylwerbern in Lehre unterschrieben.

351 Asylwerber absolvieren derzeit in Oberösterreich eine Lehre in einem Mangelberuf. Laut dem Integrationsressort hat rund ein Drittel von ihnen in den vergangenen Monaten in 1. Instanz einen negativen Asylbescheid zugestellt bekommen. Auch zahlreiche Prominente unterstützen die Kampagne. Darunter auch der ehemalige VP-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner: "Integration durch Berufsausbildung nutzt der Wirtschaft und dem Betroffenen. Abschiebung schwächt die individuellen Zukunftschancen", sagt er. Neben Mitterlehner unterstützen unter anderen auch Josef Hader, Hubert von Goisern, Gerhard Haderer oder Bischof Scheuer die Aktion.

