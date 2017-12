Mit viel Musik und Elan in das neue Jahr

Seit dem Jahr 1962 ist Walter Bauschmid ein begeisterter „Neujahrsanbläser“

Walter Bauschmid Bild: (OÖN/jsz)

Das Neujahrsanblasen ist für den 71-jährigen Walter Bauschmid vom Musikverein Antiesenhofen-Reichersberg auch nach 55 Jahren noch immer ein absolutes „Highlight“.

Angefangen hat seine musikalische Karriere mit 16 Jahren, damals lernte er beim damaligen Kapellmeister Anton Prinstinger Trompete. Der ehemalige Lokführer spielte auch bei der Eisenbahnermusik in Wels und Linz. „Dort habe ich eine sehr gute Ausbildung genossen“, sagt der beigeisterte Musikant. Von 1970 bis 1990 war er Kapellmeister in Antiesenhofen-Reichersberg, seitdem springt er immer dort ein, wo gerade Not am Mann ist und unterstützt den Verein wo es nur geht.

An das Neujahrsanblasen hat er viele gute Erinnerungen, auch wenn ihm einmal ein kleiner „Unfall“ passiert ist. „Ich war noch ziemlich jung und es hat geschneit, dass man fast nichts mehr sehen konnte. Da habe ich einen Stern gerissen und mein ganz neues Instrument war verbogen und hatte ein paar Dellen“, erinnert sich der Senior-Musiker noch heute an diesen unrühmlichen Tag.

Vor allem in den 70er-Jahren war das Neujahrsanblasen ein Härtetest. „Da gab es ein Haus in Reichersberg, bei dem wir das Geld erst bekommen haben, wenn wir ein Achterl Schnaps getrunken haben. Manche Leute haben uns da richtig hineingehusst“, ist Walter Bauschmid froh, dass es da ein Umdenken in der Bevölkerung gegeben hat.

„Wenn es meine Gesundheit erlaubt und ich weiter fit bin, möchte ich die nächsten zehn Jahre beim Neujahrsanblasen noch dabei sein. Ans Aufhören denke ich noch lange nicht“, ist der 71-Jährige auch für die Zukunft top motiviert.

„Dass ich als Oldie von den 15- bis 16-Jährigen akzeptiert werde, freut mich besonders. Ein schönes Gefühl. Das schweißt alt und jung zusammen“, freut sich der Senior über die große Akzeptanz. Neben der Musik ist Schnitzen das größte Hobby des Antiesenhofeners. Seit 1984 hat er sich auf das Schnitzen von Weihnachts- und Christbaumschmuck spezialisiert.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema