Mit Messer ins Gesäß gestochen

LINZ. Weil er sich von der Unterhaltung zweier Männer vor seiner Wohnung in der Rathausgasse gestört fühlte, rastete ein 28-Jähriger am frühen Samstagmorgen aus.

Er schnappte sich ein Küchenmesser, stürmte auf die Straße und stellte die beiden Männer zur Rede. Im Verlauf der Auseinandersetzung fügte er einem der Männer (24) eine Schnittwunde am Gesäß zu und lief zurück in seine Wohnung. Ein Freund des Opfers konnte beobachten, wohin der Angreifer geflüchtet war und lotste damit die Polizei an die richtige Adresse. Der Angreifer gestand die Tat sofort, gab aber an, er habe in Notwehr gehandelt.

