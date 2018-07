Mit Ferienbeginn kehrt der Sommer wieder zurück

LINZ. Badewetter mit 30 Grad erst ab dem kommenden Wochenende.

Bis zum Zeugnis bleibt das Wetter wechselhaft - danach stehen alle Zeichen auf Sommer, Sonne, Sonnenschein. Bild: Weihbold

Heute bricht die letzte Schulwoche vor den heiß ersehnten Sommerferien an. Da heißt es, alles für die neun freien Wochen vorzubereiten. Das Wetter scheint sich diesem Modus angeglichen zu haben: Bis zur Zeugnisverteilung erwartet uns ein Mix aus Sonnenschein, Wolken und teilweisen Regenschauern, ehe der Sommer am Wochenende wieder vollends Fahrt aufnehmen wird. "Die Zeichen stehen gut, dass es in der ersten Ferienwoche trocken und mit Höchstwerten bis 30 Grad sommerlich wird", fasste Michael Butschek, Meteorologe der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG), zusammen.

Heute und morgen bietet das Wetter einen kleinen – wenn auch etwas kühleren – Vorgeschmack darauf: An beiden Tagen zeigt sich die Sonne von ihrer schönsten Seite, es bleibt wolkenlos bei klarer Sicht. Die Temperaturen erreichen aber lediglich zwischen sieben und 24 Grad bzw. morgen zwölf und 27 Grad – und damit nur knapp das Sommerniveau.

Zur Wochenmitte fällt die Schönwetterkurve kurzfristig ab. Speziell im Westen, im Salzkammergut, dem Inn- und Mühlviertel können bereits am Nachmittag Gewitter niedergehen. Bis zum Abend sind dann im ganzen Land Regenschauer möglich. Der Donnerstag wird mit Tageshöchstwerten bis 28 Grad der wärmste Tag der letzten Schulwoche werden. Dazu wechseln sich Regenschauer mit sonnigen als auch bewölkten, trockenen Abschnitten ab.

Verregneter Zeugnistag

Wenig erfreulich zeigt sich – hoffentlich nur wettermäßig – der freitägliche Zeugnistag, kündigt der ZAMG-Meteorologe an: "Dieser Tag hat Potenzial für einen kurzen Dämpfer." Ein kurzer Störungseinfluss wird einen eher ungemütlichen Wochenausgang mit dichten Wolken bringen.

Am Wochenende wird das Warten auf den Sommer belohnt: Schon am Samstag wird es sonnig und mit Temperaturen bis 29 Grad auch sommerlich warm.

Prognose: "Warmer Sommer"

"Das dürfte in Oberösterreich der erste Badetag nach längerer Zeit werden", sagt Butschek. Dieses Sommer-Wochenende bietet damit einen Vorgeschmack darauf, was die erste Ferienwoche wettermäßig zu bieten haben wird: Alleine die Temperaturen dürften sich noch verändern und an der 30-Grad-Marke kratzen.

Der Meteorologe wagt zudem eine erste Vorschau für die kommenden zwei Monate: "Aus derzeitiger Sicht dürfte der heurige Sommer freundlich, warm und sonnig werden." (nieg)

