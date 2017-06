Mit Auto durch die Luft geschleudert: Nur leicht verletzt

OBERWANG. Leichte Verletzungen erlitt ein 17-jähriger Autofahrer aus Gessenschwandt bei einem schweren Autounfall.

Bild: vowe

Enormes Glück und viele Schutzengel dürfte ein junger Mann, der mit seinem Auto am Sonntag gegen 20:30 Uhr auf der B 154 in Fahrtrichtung Straßwalchen, unterwegs war. Da er glaubte, mit einer zu hohen Geschwindigkeit zu fahren, blickte er kurz auf den Tacho. Dabei kam er mit seinem Auto auf das rechte Bankett ab und fuhr auf eine Leitplanke auf.

Sein Pkw wurde in die Luft geschleudert, überschlug sich und kam etwa fünf Meter weiter in einer angrenzenden Wiese auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Der 17-Jährige konnte sich selbst aus dem Auto befreien. Er wurde zur genaueren Untersuchung in das LKH Vöcklabruck gebracht. Sein Auto wurde schwer beschädigt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare Dieses Thema kann nicht kommentiert werden.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema