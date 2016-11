Mit Augenmaß statt mit Zentimetermaß

LINZ. "Durchlüften" will der für die Kindergärten zuständige LH-Stellvertreter Thomas Stelzer (VP) die oberösterreichische "Bau- und Einrichtungsverordnung für Kinderbetreuungseinrichtungen".

Thomas Stelzer Bild: Weihbold

Wie in den OÖN bereits angekündigt, wird die Rechtsgrundlage jetzt vereinfacht. "Schon im Jänner 2017 soll die Novelle in Kraft treten", sagte Stelzer gestern bei einer Pressekonferenz in Linz. Die maximale Sicherheit für die Kinder bleibe oberstes Gebot. Im Kern wird es darum gehen, von pedantischen Zentimeterangaben abzurücken und statt dessen aufs richtige Augenmaß Bedacht zu nehmen. Mussten bisher etwa Garderobenbänke mindestens 1,80 Meter voneinander entfernt und Drehhaken in 1,20 Metern Höhe angebracht sein, so begnügt sich die Novelle mit "ausreichenden Garderobenbänken" und "entsprechender Fluchtwegbreite." Auch "entbehrliche Bestimmungen" wie bewegliche Roste für Schuhe fallen weg.

Die Novelle ermöglicht auch eine flexiblere Nutzung der Räumlichkeiten. So soll etwa die bisherige Mindestraumhöhe von drei auf 2,50 Meter reduziert werden. Kinderbetreuungseinrichtungen sollen auch in bestehenden Gebäuden, etwa leerstehenden Räumen des Gemeindeamtes, integriert werden. In sechs Jahren wird die Novelle evaluiert, dann wird sich zeigen, ob sie in Kraft bleibt. (kri)

