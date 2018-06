Mit 63 Jahren zum Ironman auf Hawaii: "Traum erfüllt"

LINZ. Heinrich Pilch tritt bei Wettkampf am 13. Oktober an.

Bis zu 25 Stunden pro Woche trainiert Pilch für den Ironman. Bild: privat

Es ist für viele Triathleten eine Art Lebensziel: Einmal beim Ironman in Hawaii zu starten. So auch für Heinrich Pilch. "Seit mehr als zehn Jahren, seit ich meine ersten Ironman-Wettkämpfe bestritten habe, träume ich von Hawaii. Nun habe ich endlich einen Startplatz bekommen", sagt der 63-Jährige und strahlt.

Am 13. Oktober wird der gebürtige Steyrer, der seit langem in Linz lebt, mit 2000 anderen Teilnehmern aus rund 50 Nationen bei Temperaturen zwischen 28 und 38 Grad 3,86 Kilometer schwimmen, 180,2 Kilometer radfahren und 42,195 Kilometer laufen. Hawaii gilt als einer der härtesten Wettkämpfe dieser ohnehin extrem schwierigen Sportart.

13-facher Ironman

Der Weg dorthin war für Pilch alles andere als leicht. Denn für den Bewerb, der gleichzeitig als Weltmeisterschaft dient, kann man sich nicht einfach anmelden wie für einen Volkslauf. Man muss sich qualifizieren, in dem man ein bestimmtes Zeitlimit schafft, das Pilch einige Male knapp verfehlte. "Und ich wusste, je älter ich werde, desto schwieriger wird es."

Daher wählte er einen anderen Weg: Athleten, die mindestens zwölf Ironman-Volldistanzen absolviert haben, dürfen sich für das sogenannte "Legacy Program" anmelden und haben auf diese Weise die Chance auf einen Startplatz. Pilch, der bereits bei 13 Wettkämpfen ins Ziel gekommen ist, bekam so den seinen.

Dabei begann er erst mit 40 Jahren, überhaupt Sport zu betreiben. "Davor war ich übergewichtig, habe viel geraucht und bin viel gesessen", erzählt er. "Ich wusste, ich muss etwas tun." Er begann zu laufen, hat schon über 70 Marathons bestritten – er war etwa bislang bei jedem Linz-Marathon dabei –, und seit seinem 50. Geburtstag ist noch jedes Jahr ein Ironman dazugekommen.

"Es macht mir immer Spaß"

Rund 20 bis 25 Stunden in der Woche trainiert er dafür. Seit er mit Beginn des Jahres in Pension gegangen ist, fällt ihm die Zeiteinteilung deutlich leichter. Was ihn an dieser Extremsportart reizt? "Ich mag es, mich zu fordern, mich mit anderen zu messen. Und es macht mir immer Spaß. Ich ärgere mich nie, auch wenn die Zeit noch so schlecht ist", sagt Pilch und lacht.

Auch für Hawaii hat er sich keine Zeit vorgenommen, ob er nun schneller oder langsamer als seine Bestmarke von 10:51:48 Stunden ist, spielt für ihn keine Rolle. "Ich will einfach nur gesund ins Ziel kommen", sagt er. Und es genießen, dass er sich seinen Traum von Hawaii erfüllt hat. (wal)

