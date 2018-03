Mit 20 Lehrer, mit 23 Doktor

LINZ. Helmut Hofbauer studierte in Rekordzeit. Seit er 20 ist, unterrichtet er an einer HTL. Jetzt hat er nebenbei das Doktorat abgeschlossen. "Für mich ist ,Streber‘ positiv besetzt", sagt er.

In einem Alter, in dem andere maturieren, unterrichtete Helmut Hofbauer bereits angehende Maturanten. Der Paschinger schloss mit 20 Jahren das Lehramtsstudium an der Linzer Uni ab. Seither unterrichtet er Mathematik und Physik an der HTL Paul-Hahn-Straße in Linz. Als "Hobby" hat der heute 23-Jährige jetzt nebenbei das Doktoratsstudium der Naturwissenschaften mit Auszeichnung abgeschlossen. So jung hat das bisher noch niemand in Linz geschafft. Im OÖN-Gespräch erklärt der 1,96 Meter große Akademiker, wie seine Schüler auf einen fast gleichaltrigen Lehrer reagieren und warum er sich als Streber und Workaholic sieht.

OÖN: Sie sind der jüngste Doktor der Naturwissenschaften in Linz. Wurde Ihnen Ihre Cleverness bereits in die Wiege gelegt?

Hofbauer: Meine Eltern haben beide nicht studiert. Meine Mutter ist Hausfrau, mein Vater hat eine Lehre, zwei Meisterprüfungen, die Abend-HTL, die Pädagogische Akademie und viele Zusatzprüfungen gemacht. Heute unterrichtet er wie ich an der HTL Paul-Hahn-Straße. Ich denke, es ist eher die Einstellung zur Arbeit, meine ganze Familie arbeitet gerne. (Auch Hofbauers jüngerer Bruder Norbert studierte im Eiltempo. Er schloss im Vorjahr sein Jusstudium an der JKU in 3,5 Semester ab, Anm. d. Red). Wenn man seine Arbeit gerne macht, dann empfindet man sie als Freizeit. Mein Job ist für mich ein bezahltes Hobby, auch meine 347 Seiten dicke Doktorarbeit habe ich aus Interesse und Freude geschrieben.

Wie viel arbeiten Sie?

Für die Schule wende ich mit Vorbereitung und Korrekturen 50 bis 60 Stunden pro Woche auf, also arbeite ich deutlich länger als bis Dienstag Mittag, wie Bürgermeister Michael Häupl einmal meinte – Lehrer-Bashing ist immer auch Stimmenfang. Meine Doktorarbeit war wie ein zweiter Job. Da die Woche 168 Stunden hat, geht sich das aber neben Freunden und Familie leicht aus.

Sie bezeichneten sich einmal als Streber. Sehen Sie sich auch als Workaholic?

Für mich ist "Streber" nach wie vor positiv besetzt. Das ist einer, der gerne lernt und viel arbeitet. Ein Workaholic bin ich in dem Sinn, dass ich mehr arbeite als andere. Überdurchschnittliche Leistungen kann man nicht mit durchschnittlichem Einsatz erbringen.

Wie reagieren Ihre Schüler auf ihren fast gleichaltrigen Lehrer?

Die Schüler finden es positiv, dass ich noch so jung und nicht zehn oder zwanzig Jahre älter bin – ich verstehe noch ihre Alltagsprobleme. Mein ältester Schüler an der Abend-HTL ist aber 76. An der Abend-HTL sind viele älter als ich, weil sie schon berufstätig sind. Aber auch hier ist mein Alter kaum Thema. Mit mangelndem Respekt hatte ich noch nie ein Problem. Wenn man kompetent ist und den Schülern Respekt entgegen bringt, bekommt man ihn auch zurück.

Wie sehen Sie den Leistungsdruck in der Schule?

Ein Lehrer, der nichts fordert, ist in meinen Augen kein guter Lehrer. Dennoch muss dies mit Maß und Ziel geschehen.

Wie motivieren Sie Schüler?

Skizzen und grafische Veranschaulichungen helfen beim Verstehen. Die Digitalisierung, die auch in der Schule angekommen ist, erlaubt eine rasche Visualisierung. Zudem versuche ich Alltagsbeispiele und Themen aus dem Leben der Schüler aufzugreifen und sie abzuholen. Dazu gehört zum Beispiel die Analyse des Stratos-Sprungs von Felix Baumgartner oder der Einfluss der Mathematik auf Fußball.

Was wollen Sie noch erreichen?

Der Sinn meines Lebens ist Zufriedenheit. Privat sind es die Begriffe wie Haus und Familie. In der Schule möchte ich möglichst viele Schüler begeistern. Sie sind zwar nur 20 Prozent unserer Gesellschaft, aber 100 Prozent unserer Zukunft. Direktor möchte ich nicht werden, weil die in Zukunft mehr Manager sind als Lehrer. Ich möchte unterrichten, bis ich 120 Jahre alt bin.

