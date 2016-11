Mit 160 durch Traun: Polizei stoppte illegales Autorennen

TRAUN. Zeugen eines illegalen Autorennens wurden zwei Trauner Verkehrspolizisten am Montagabend.

Diese Tankstelle an der Trauner Kreuzung gilt als Treffpunkt der Tempo-Hasardeure. Bild: Weihbold

Die Beamten hatten sich an der vierspurigen Wiener Straße (B1) bei Traun in Fahrtrichtung Linz postiert, um Tempomessungen durchzuführen. Gegen 21.50 Uhr hörten sie plötzlich aufheulende Motoren und quietschende Reifen: Auf der Gegenfahrbahn kamen ihnen aus Richtung Linz ein Alfa Romeo und ein Golf entgegen. In einer 70er-Zone.

"Die Lenker fuhren zuerst gleichauf und versuchten sich gegenseitig abzuhängen", berichtet die Landespolizeidirektion. Einer der "Extrem-Sportler" beschleunigte auf 160 km/h, der andere schaffte "nur" 148 km/h und verlor schließlich an Boden. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf, mussten aber bald aufgeben.

Wenige Minuten später wendete der "Sieger" dann seinen Alfa Romeo, fuhr zurück – und der Polizei in die Arme. Bei der Einvernahme bestritt der 25-jährige, in Linz wohnhafte Rumäne, dass es sich um ein illegales Rennen gehandelt habe. Nach Rücksprache mit der BH Linz-Land wurde ihm der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Er wird angezeigt. Sein Kontrahent konnte aufgrund des Autokennzeichens ausgeforscht werden. Auch er ist seinen Führerschein los. Beiden droht eine Nachschulung und eine saftige Geldstrafe.

"Wir führen an der Wiener Straße seit Wochen verstärkt Kontrollen durch", bestätigt die Polizei Traun: "Augenscheinlich liefern sich Raser dort laufend illegale Rennen, ohne Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer." Dass es noch keine Verletzten gegeben habe, grenzt an ein Wunder.

"Wir sind halt Autoverrückte"

Dass sich in Traun und Linz mittlerweile eine rührige Szene für illegale Straßenrennen etabliert hat, ergaben OÖN-Recherchen schon im Februar 2016. Neben der Wiener Straße ist ihr "Wohnzimmer" auch die Salzburger Straße. Als Treffpunkt gilt eine Tankstelle an der Trauner Kreuzung. Einer der Teilnehmer an den halsbrecherischen Wettfahrten nannte damals auch seine Beweggründe: "Wir sind halt Autoverrückte und wollen unsere Kräfte messen."

Nicht immer geht das "russische Roulette" auf den Straßen gut aus. Vor zwei Jahren kam es bei einem Rennen in Linz zu einem Unfall mit zwei Toten.

