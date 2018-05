Missstände in Welser Heim: Beschwerden ergebnislos

WELS. Nachlässige Betreuung habe in Welser Jugendheim zu unerträglichen Zuständen geführt, kritisieren Nachbarn.

Umstrittenes Jugendheim in Wels Bild: fam

Die unhaltbaren Zustände in einem Jugendheim waren den Behörden schon länger bekannt. Vergangenen Herbst lud die Welser Sozialreferentin Christa Raggl-Mühlberger Vertreter von Schul- und Jugendbehörde zu einem Runden Tisch. Das Treffen endete ohne greifbares Ergebnis: "Die Heimverantwortlichen vom mopäd haben aber zugesagt, die Kommunikation mit uns und der Schulverwaltung zu verbessern", betont die FP-Politikerin.

Wie berichtet, wurden am Mittwoch bei einer Drogenrazzia der Polizei Suchtgiftutensilien gefunden. Die eingesetzten Polizeihunde erschnüffelten auch Restspuren von Marihuana. Zudem schwänzte die Mehrzahl der acht im Haus angetroffenen Jugendlichen die Schule. Laut Schilderungen von Polizeibeamten lagen die Burschen um 9 Uhr Vormittag schlafend in ihren Betten. Die Zimmer der Heimbewohner zwischen 13 und 17 Jahren wären in einem verwahrlosten Zustand gewesen.

Prüfung ergab keine Hinweise

Die Aufsicht des Heimes fällt in die Kompetenz des Landes. Der letzte Besuch der Kinder- und Jugendanwaltschaft habe im Jänner stattgefunden. Beanstandungen gab es damals keine. Die zuständige Bezirksschulinspektorin Karin Lang spricht von Kindern, die "phasenabhängig" den Schulunterricht besuchten: "Wir sind da im engen Austausch mit der Jugendbehörde", sagt Lang.

Bei Schulschwänzern werde das Schulpflichtgesetz (§ 25) angewandt, das einen Fünfstufenplan vorsieht. Im Extremfall werden die Erziehungsberechtigten angezeigt. Zu Strafen gegen das umstrittene Jugendheim kam es allerdings nie.

Gabriele Haring, Leiterin der Abteilung Kinder und Jugendhilfe des Landes, sagt: "Es ist in dem Heim leider zu einer Situation gekommen, in der sich viele Schulverweigerer gegenseitig angesteckt haben. Als Konsequenz müssen wir uns überlegen, wie wir es schaffen, die Zusammensetzung dieser Wohngruppen wieder etwas zu vereinfachen."

Nachbarn reagieren mit Genugtuung. Eine Anrainerin verfasste ein mehrseitiges Protokoll, in dem sie jeden einzelnen Zwischenfall und die Reaktion der Heimleitung festhielt. Die jungen Klienten hätten durch lautes Mopedfahren im Garten, ohrenbetäubende Musik, Stein- und Flaschenwürfe auf Straße und in Anrainergärten die Nachbarschaft terrorisiert. "Wenn wir uns beschweren wollten, war niemand erreichbar", sagt eine Betroffene.

Dass die Dinge so aus dem Ruder liefen, liege in der Biografie der Kinder, sagt mopäd-Geschäftsführer Günther König: "Ihre Vorgeschichten sind so schockierend und dramatisch, dass man manchmal glauben möchte, dass diese nicht real sind."

