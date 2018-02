Minus 30 Grad: Bergrettung warnt vor "extremer Kälte"

LINZ. Mit dem Beginn der nächsten Woche ist vor allem im Hochgebirge mit ungewöhnlich niedrigen Temperaturen zu rechnen. In Verbindung mit dem kräftigen Wind ist bei Aktivitäten im Freien besondere Vorsicht geboten, warnt die Bergrettung.

Eisige Verhältnisse Bild: Gabriel Egger

Wer nächste Woche eine Tour auf den Dachstein plant, sollte sich warm anziehen. Sehr warm sogar. Oder nach Alternativen suchen. Ein Hoch über Russland schickt uns ab dem Wochenende sibirische Kälte nach Österreich, in den Gipfelregionen in 3000 Metern Seehöhe fallen die Temperaturen auf unter minus 30 Grad. In 2000 Meter Seehöhe sind es immerhin noch bis zu minus 25 Grad. Für Ende Februar sehr ungewöhnlich- und gefährlich.

"Eine derartige Kälte kann zum schnellen Auskühlen des Körpers führen, sogar lokal Erfrierungen verursachen", sagt Tobias Huber, Landesarzt der Bergrettung Oberösterreich. Gefährdet seien vor allem Finger, Zehen, Nasen und Ohren.

"Bei den ersten Symptomen sollte man in Gebäuden Schutz suchen, (nasse) Schuhe, Socken oder Handschuhe ausziehen und in der Achselhöhle eines Helfers über mindestens zehnMinuten erwärmen", sagt Huber. "Keine Salben, kein Einreiben und keine direkten Wärmeanwendungen", warnt Huber.

Wind verschlimmert Situation

Zu den arktischen Temperaturen soll sich ab dem Wochenende auch ein eiskalter Wind gesellen- bis zu 50km/h sind möglich.

"Wind beschleunigt noch einmal den Wärmeverlust und so ergibt sich in Summe eine gefühlte Temperatur. Bei

minus 25 Grad und 30 km/h Wind wird bereits eine gefühlte Temperatur von minus 40 Grad wahrgenommen", sagt Huber.

Für Bergsportler, die sich trotzdem ins Freie wagen, hat die Bergrettung simple "Verhaltensregeln" aufgestellt:

- Richtige Tourenplanung. Kältezonen vermeiden oder sich bewusst darauf einstellen.

- Warme Bekleidung. Nach dem Zwiebelschalen-Prinzip mit einer winddichten äußeren Schicht. Wegen des hohen Wärmeverlusts über den Kopf unbedingt eine Kopfbedeckung und einen Schal tragen, Handschuhe oder noch besser Fäustlinge nicht vergessen. Schuhe oder Stiefel sollten eine gute Isolation nach unten bieten und wasserdicht sein. Im Gesicht kann das Auftragen einer fetthaltigen Kältecreme zusätzlichen Schutz bieten.

- Trocken bleiben. Feuchtigkeit begünstigt die Auskühlung. Beim Schwitzen die Bekleidung öffnen und wenn möglich, nasse Kleidung wechseln. Die unterste Kleidungsschicht, eine Mütze und Handschuhe zum Wechseln mitführen.

- In Bewegung bleiben und wenn notwendig Schutz suchen.

- Warme gezuckerte Getränke, Wärmebeutel, Rettungsdecke und Biwaksack mitführen.

- Besondere Vorsicht bei Kindern, sowie älteren, erkrankten oder erschöpften Personen. Diese sind besonders empfindlich gegenüber Kälte.

- Alkohol, Tabak, bestimmte Medikamente und der Sauerstoffmangel in großer Höhe können den Wärmeverlust beschleunigen.

