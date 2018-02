Minus 20 Grad: Nächtlicher Kältepol lag im Traunviertel

LINZ. Aufatmen können all jene, die genug von der nächtlichen Eiseskälte haben: Mit Tiefstwerten von minus 20 Grad war die Nacht auf den (heutigen) Mittwoch im heurigen Winter die kälteste. Ab jetzt geht‘s mit den Temperaturen wieder bergauf.

Frostige Temperaturen nach einer eisigen Nacht Bild: dpa

Die goldene Kälte-Medaille geht in dieser Frostphase in den Bezirk Kirchdorf an der Krems im Traunviertel: Mit minus 20 Grad haben die Bewohner in der Gemeinde Windischgarsten diese Nacht am meisten gefroren. Silber geht für minus 19,5 Grad an Frankenmarkt im Bezirk Vöcklabruck im Hausruckviertel, gefolgt von Vöcklabruck, wo es mit minus 18,4 Grad am drittkältesten war. Am „wärmsten“ hatten es in diesen Nachtstunden hingegen die Linzer: Bewölkung und Schneefall hatten der Landeshauptstadt mildere Temperaturen beschert (Maximalwert: minus 11,1 Grad).

„Das waren - mit Ausnahme von jenem Wert in Vöcklabruck - die absoluten Tiefstwerte der vergangenen Tage“, resümierte ZAMG-Meteorologe Alexander Ohms Mittwochfrüh gegenüber nachrichten.at. Damit wurde Frankenmarkt, wo in der Nacht auf Dienstag minus 18,6 Grad gemessen und dem Ort somit die Prämierung „Oberösterreichs kälteste Gemeinde“ einbrachte, vom höchsten Podestplatz geschubst.

Auch wenn vor allem im Mühlviertel, im nördlichen Innviertel sowie im Zentralraum eine weitere klare - und somit frostige Nacht - bevorsteht, werden auch hier keine neuen Höchstwerte mehr zu erwarten sein, sagte Ohms. „In der Nacht auf morgen (Donnerstag) werden in diesen Regionen maximale Tiefstwerte von minus 17 Grad gemessen werden.“

Danach geht es mit den Temperaturen wieder steil bergauf. „Am Wochenende kommt der Frühling“, kündigt der Meteorologe an. Dieser werde uns auch in der kommenden Woche erhalten bleiben. Dann seien mit Werten um +10 Grad der Jahreszeit entsprechende Temperaturen zu erwarten.

