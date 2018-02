Minus 15 Grad: Das Mühlviertel war Oberösterreichs Kältepol

OBERÖSTERREICH. Minus 15,3 Grad wurden in der Nacht auf Sonntag in der Gemeinde Reichenau im Mühlkreis gemessen. Und es wird noch kälter.

Warm anziehen! Bild: (Volker Weihbold)

Jetzt ist sie da, die polare Kaltluft, die sich aus Sibirien auf dem Weg zu uns gemacht hat. Und sie hat eisige Temperaturen von unter minus 15 Grad im Flachland mitgebracht. Bei Windspitzen von bis zu 40 Stundenkilometern fühlten sich diese noch um einiges kälter an.

Oberösterreichs Kältepol war in der Nacht auf Sonntag wie erwartet das Mühlviertel. Die Top-Drei der kältesten Orte Oberösterreichs liegen alle nördlich der Donau: Minus 15,3 Grad wurden in Reichenau im Mühlkreis (Bezirk Urfahr-Umgebung) gemessen, minus 14,6 Grad waren es in Freistadt. Bad Zell (Bezirk Freistadt) lag mit minus 14,2 Grad ex aequo mit Windischgarsten (Bezirk Kirchdorf an der Krems) auf Platz Drei.

Minus 20 Grad am Dachstein

In der Landeshauptstadt Linz war es dagegen mit rund minus neun Grad etwas "wärmer", ebenso in Wels mit minus 8,9 Grad.

Deutlich tiefer lagen die Temperaturen naturgemäß in hohen Lagen. So zeigten die Thermometer auf dem Feuerkogel auf 1620 Metern bei Sonnenaufgang gut minus 18 Grad, minus 20 waren es am Dachstein-Gletscher auf 2520 Metern Seehöhe.

Oberösterreichs Allzeit-Rekord ist trotzdem noch lange nicht erreicht: Am 8. Jänner 1985 wurden in der Innviertler Gemeinde Aspach (Bezirk Braunau) sage und schreibe minus 33,2 Grad gemessen. Obwohl es in den nächsten Tagen und vor allem Nächten sehr, sehr kalt bleibt, wird dieser Rekord im Flachland aller Voraussicht nach nicht fallen.

Grafik: Die Temperaturen am Sonntagmorgen

Tippen (mobil) oder fahren Sie mit dem Maus-Cursor (Desktop) auf die Schneeflocken um den dazugehörigen Wert zu sehen. Durch ziehen (mobil) oder scrollen (Desktop) können Sie die Größe verändern.

"Kälteste Nacht liegt noch vor uns"

Der Temperatur-Tiefpunkt in dieser Kältephase ist noch nicht erreicht. "Die kälteste Nacht liegt vermutlich noch vor uns", sagt Claudia Riedl, Meteorologin bei der ZAMG. In den kommenden Nächten dürften die Temperaturen noch um einige Grade fallen.

Auch untertags herrscht strenger Dauerfrost. Am Sonntag liegen die Höchstwerte bei minus acht bis minus vier Grad, es scheint oft die Sonne. Es weht eisiger Nordostwind mit Spitzen um 40 km/h.

Eisiger Start in die Woche

Am Montagmorgen erwarten uns Temperaturen zwischen minus 16 und minus zehn Grad, im Laufe des Tages "erwärmt" es sich auf minus zehn bis minus fünf Grad. Der Wochenstart verläuft teilweise sonnig, tagsüber verdichten sich die Wolken und es kann ein wenig schneien. Der Wind weht schwach bis mäßig stark aus Ost bis Nord.

Warm anziehen heißt es voraussichtlich bis Donnerstag. "Erst am kommenden Wochenende sind wieder für die Jahreszeit typische Temperaturen zu erwarten", sagt Riedl.

>>> Das Wetter auf nachrichten.at: Hier geht's zu den aktuellen Werten und zur Prognose für Ihre Region

Video: So kommen Sie gut durch die Kälte

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema