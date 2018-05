Michael Strugl heiratete im Stift Kremsmünster

KREMSMÜNSTER. Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Strugl hat am Samstag im Stift Kremsmünster seiner Doris das Ja-Wort gegeben.

Doris und Michael Strugl Bild: Gabriele Lackner-Strauss

Es hat ihn zurückgezogen an jenen Ort, wo er entscheidende Jahre seines Lebens verbracht hat: In der wunderschön renovierten Studentenkapelle des Stiftes Kremsmünster hat Landeshauptmann-Stellvertreter, Wirtschaftslandesrat Michael Strugl, Samstag Nachmittag seiner Doris (geborene Nentwich) das Ja-Wort gegeben.

"Die Erinnerung ist ein Ort, aus dem man nicht vertrieben werden kann", nahm Abt Ambros Ebhart in seiner Predigt Bezug auf prägende Erfahrungen, die Menschen ein Leben lang begleiten und in Gedanken ein Hort der Heimat bleiben können. Und er erinnerte das Brautpaar daran, dass es manchmal richtig sei, "Wichtiges bleiben zu lassen, um Wichtigeres zu tun". Also im Alltag innezuhalten und der Beziehung, der Liebe, dem Partner Raum und Zuwendung zu geben.

Unter den Festgästen der im kleinen Rahmen gehaltenen Feier: Landeshauptmann Thomas Stelzer mit Gattin Bettina, die, bezaubernd in sanfte Goldtöne gekleidet, einmal mehr an Jackie Kennedy erinnerte. Strasser-Steine-Geschäftsführer Johannes Artmayr mit Partnerin Sabine Kraußler, EnergieAG-General Werner Steinecker mit Gattin Sibylle, Promenadenhof-Chefleute Elfie und Robert Seeber, der stv. WKOÖ-Direktor Hermann Pühringer mit Gattin Susanne, Thermenholding-Genderaldirektor Markus Achleitner mit Gattin Silke sowie Landesfinanzdirektorin Christiane Frauscher in erfrischendem Rot.

Und nicht zu vergessen Modeschöpfer Gottfried, der sich, als guter Freund der Braut, diesmal besonders bemüht hatte: ein Traum die Brautrobe, in der Doris Strugl zum Altar geschritten war: Ein Etuikleid mit beschwingtem Saum, raffiniertem Rücken-Dekollete mit Glasperlenspitze an den Schultern appliziert, an denen sich fließende Chiffonteile wie Flügel über das Kleid ausbreitenden.

Ein Fest der Liebe, das nicht nur dem Brautpaar in Erinnerung bleiben wird.

