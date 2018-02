Messer und Kleidung überführten mutmaßlichen Tankstellen-Räuber

LINZ/STRASSWALCHEN. Ein Küchenmesser und dieselbe Kleidung sind nun einem 28-Jährigen zum Verhängnis worden. Der deutsche Staatsbürger soll im Vorjahr zwei Raubüberfälle in Oberösterreich und Salzburg verübt haben.

(Symbolfoto) Bild: APA

Der Tatverdächtige wurde am Mittwoch über Anordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg in Oberösterreich festgenommen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die beiden Raubüberfälle waren bereits im Vorjahr verübt worden: Am 28. September bedrohte ein Mann gegen 23:45 Uhr in der Jet-Tankstelle in Straßwalchen (Salzburg) mit einem etwa 20 Zentimeter langen Küchenmesser zwei Angestellte. Der Täter flüchtete mitsamt des erbeuteten Bargeldes in unbekannte Richtung. Am 21. Oktober folgte dann der zweite Überfall auf eine Tankstelle in Lochen. Der Täter war wieder mit einem Küchenmesser bewaffnet. Bei beiden Überfällen war der Täter maskiert und trug dieselbe Kleidung.

Durch umfangreiche Ermittlungen konnte das Landeskriminalamt Salzburg in Kooperation mit dem Landeskriminalamt Oberösterreich nun den 28-Jährigen als Tatverdächtigen ausforschen. Der 28-Jährige gibt an, mit den Überfällen seinen Lebensunterhalt und Drogenkonsum finanziert zu haben. Er wurde in die Justizanstalt Puch-Urstein gebracht.

