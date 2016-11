Menschen am Land sind glücklicher als Städter

LINZ. Bewohner am Land schätzen ihre Lebensqualität höher ein als Städter, Menschen in Ausbildung und in Karenz sind am zufriedensten.

Bild: OÖN

LINZ. Bewohner am Land schätzen ihre Lebensqualität höher ein als Städter, Menschen in Ausbildung und in Karenz sind am zufriedensten. Das sind zwei Ergebnisse einer Studie, die das Institut für Gesellschafts- und Sozialpolitik der Linzer Kepler-Uni machte. Dabei wurden 400 Menschen aus ganz Oberösterreich instensiv darüber befragt, wie sie ihre Lebensqualität empfinden. Die Resultate im Detail:

Zufrieden am Land: In der Stadt schätzen Männer und Frauen ihre psychische Lebensqualität auf einer Skala von null bis 100 einheitlich bei 70 ein, auf dem Land reihten sich Männer bei 77, Frauen bei 73 ein. Noch deutlicher zeigt sich der Trend bei den Zukunftsperspektiven, hier vor allem bei den Männern. Während auf dem Land nur sechs Prozent der Männer wenig positiv in die Zukunft blicken, ist es in der Stadt ein Viertel. Studienautorin Anna Maria Dieplinger erklärt, warum so viele Männer in den Städten unzufrieden sind: "Viele Männer, die arbeitslos sind, ziehen in die Ballungsräume. Das senkt den Schnitt." Familiäre Netzwerke, Hilfe unter Nachbarn und mehr Raum zum Wohnen seien wichtige Gründe, warum Menschen auf dem Land vielfach zufriedener sind. Besonders erstaunlich ist, dass Menschen in Ausbildung und in Karenz besonders zufrieden mit ihrem Leben sind.

"Prekäre" Akademiker: In den vielen Interviews wurde ein weiterer Trend sichtbar: "Es zeigt sich, dass auch Akademiker immer häufiger in prekäre Dienstverhältnisse rutschen. Das wirkt sich negativ auf die Gesundheit und die Zufriedenheit aus", sagt Dieplinger.

Die Umsetzung: Oberösterreichs Gebietskrankenkasse, die die Studie mitfinanzierte, will nun auf die Ergebnisse reagieren. "Die Studie zeigt, dass Arbeits-, Wohn- und finanzielle Verhältnisse die Lebensqualität maßgeblich beeinflussen", sagt Direktorin Andrea Wesenauer. Nun sollen neue Angebote entwickelt werden, vor allem im Bereich der psychischen Gesundheit und der Ernährung. (hes)

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema