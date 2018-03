Meldungen aus den Regionen

SANKT MARTIN. In der Nacht auf Samstag ist es auf dem Parkplatz vor der Discothek "Empire" in St. Martin im Mühlkreis zu mehreren Tätlichkeiten gekommen. Ein 19-Jähriger aus Feldkirchen schlug im Bereich des Sammeltaxis einem 17-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Das Opfer erlitt laut Polizei eine Platzwunde an der Lippe. Außerdem kam es noch zu einer Schlägerei zwischen einem Prambachkirchner Autolenker und einem Syrer. Die Beamten führten bei dem 25-jährigen Autofahrer einen Alkoholtest durch, der einen Wert von 1,6 Promille ergab.

WIEN. Die Wiener Polizei hat in Floridsdorf einen 29-jährigen Nigerianer festgenommen. Der Mann soll vor Schulen und Parks Marihuana verkauft haben. Zu seinen Kunden zählten sogar 14-jährige Abnehmer. Der Verdächtige war vor der Verhaftung observiert worden. In seiner Wohnung wurden Drogen und Bargeld entdeckt. Ihm wird vorgeworfen, mindestens 1,8 Kilo Cannabis verkauft zu haben. 45 Käufer im Alter von 14 bis 45 Jahren konnten ausgeforscht werden.

SALZBURG. Mit mehreren Anzeigen endete gestern für einen 23-Jährigen in der Stadt Salzburg die Begegnung mit dem neuen Freund seiner Ex-Freundin. Der 23-Jährige verprügelte den 17-Jährigen und verletzte diesen. Als Polizisten einschritten, wurde der Ex-Freund erneut aggressiv. Darum wurde er nicht nur wegen Körperverletzung, sondern auch wegen gefährlicher Drohung und Widerstandes gegen die Staatsgewalt angezeigt. Der 23-Jährige hatte schon am Samstag den 17-Jährigen bedroht und attackiert.

