Meldungen aus den Regionen

BRAUNAU. In Schlangenlinien fuhr am Freitag ein betrunkener Autofahrer auf der Salzburger Straße in Braunau und gefährdete dadurch zahlreiche Verkehrsteilnehmer. Die Polizei nahm die Fahndung auf und fand den 51-Jährigen in einem Nachtclub. Der Alkoholtest ergab fast 1,6 Promille.

HöRSCHING. Ein Mann (56) heizte am Freitagabend seinen Schwedenofen ein und verließ dann das Haus. Als er in der Nacht auf Samstag zurückkam, waren durch einen Glimmbrand seine drei Hunde erstickt. Die Polizei vermutet, dass der Funkenflug beim Befüllen des Ofens der Brandauslöser war.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema