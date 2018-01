Meldungen aus den Regionen

LINZ. Eine 22-Jährige konnte in der Nacht auf Samstag einen Mann, der sie offenbar sexuell missbrauchen wollte, in Linz in die Flucht schlagen. Sie war gegen 3.25 Uhr mit dem Taxi zu ihrem Haus in der Innenstadt gekommen, als sie bemerkte, dass ihr ein Schwarzafrikaner zurief. Sie ging ins Haus. Doch der Mann folgte ihr unbemerkt. Als sie im ersten Stock war, soll der Angreifer sein Opfer von hinten gepackt, umklammert und ihm zwischen die Beine gegriffen haben. Die 22-Jährige schrie und wehrte sich aber so heftig, dass der Täter von ihr abließ und flüchtete. Die Frau blieb unverletzt. Die Polizei fahndet nach dem Mann.

STEYREGG. Mit seinem um 120 Euro gekauften, nicht zugelassenen Auto, mit abgefahrenen Winterreifen und ohne Führerschein fuhr ein 20-jähriger Linzer in der Nacht auf Samstag vom Pfenningberg Richtung Linz. Nach einem Fahrfehler kam er von der Fahrbahn ab, rutschte über zwei Böschungen und prallte gegen einen Bauernhof. Ein an der Hauswand stehender großer Wasserbehälter dämpfte den Aufprall. Fahrer und Beifahrer blieben unverletzt.

EFERDING. Weil sie am Steuer ihres Autos kurz eingeschlafen war, kam eine 62-Jährige aus Eferding, die in der Nacht auf Sonntag in ihrer Heimatstadt unterwegs war, von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Lagerhalle eines Bauernhofs. Die verletzte Frau konnte sich nicht selbst aus dem Fahrzeug befreien. Eine nachkommende Autofahrerin verständigte die Rettungskräfte. Die 62-Jährige wurde vom Roten Kreuz versorgt und ins Krankenhaus gebracht.

