Meldungen aus den Regionen

MAUTHAUSEN. Eine 51-jährige Beifahrerin eines Schulbusses ist Donnerstagabend bei einem Unfall in Mauthausen schwer verletzt worden. Die Bus-Lenkerin (27) hatte wegen Sprit-Knappheit angehalten. Währenddessen betankte ihre Beifahrerin den Bus aus einem Reservekanister. Eine 19-jährige Pkw-Lenkerin wollte langsam vorbeifahren. In diesem Augenblick stieß ein Präsenzdiener (21) mit seinem Wagen gegen den Schulbus. Dieser und die 51-Jährige wurden über die Böschung geschleudert. Die Frau wurde schwer, die Buslenkerin sowie die 19-Jährige leicht verletzt.

KLAGENFURT. Die Agrarreferenten der Bundesländer sprachen sich bei ihrer Konferenz am Freitag in Kärnten für die "Regulierung" bei Wölfen aus. Zudem kritisierten sie, dass die Tiere nach EU-Recht europaweit streng geschützt seien. Immer wieder würden Wölfe in der Nähe von Siedlungen gesichtet und Tiere auf Almen gerissen. Konflikte seien vorprogrammiert. In Allentsteig (Niederösterreich) werde schon mit drei Rudeln, also 20 Tieren, gerechnet. Die Naturschutzorganisation WWF sprach sich gegen "Panikmache" gegen den Wolf aus. In ganz Österreich gebe es derzeit etwa 15 Wölfe.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema