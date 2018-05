Meine Mama ist die Beste, weil ...

Oberösterreicher erzählen, was sie an ihrer Mutter mögen.

Am Muttertag werden die Mamas gefeiert. Um eine gute Beziehung zu den Kindern bemühen sich die Mütter aber das ganze Jahr, von Anfang an. Worauf es dabei ankommt, "ist eine sichere, emotionale Bindung", sagt Sandra Wiesinger, Geschäftsführerin im Institut Hartheim, Psychotherapeutin und Heilpädagogin. "Wenn Mütter – und auch Väter – es schaffen, mit Feinfühligkeit das zu erkennen, was das Kind gerade braucht, dann schafft man eine stabile gute Beziehung."

Kinder sagen nicht immer, was ihre Bedürfnisse sind. Es sei also wichtig, Körpersprache, Verhalten und Blickkontakt zu deuten. "Je besser Mütter ihre eigenen Gefühle wahrnehmen können, desto besser gelingt ihnen das auch bei den Kindern", sagt Wiesinger.

"Meine Mama ist immer für mich da", sagen selbst erwachsene Töchter und Söhne. "Dieses Gefühl der Sicherheit schafft man durch echte Präsenz, die nicht in Zeit messbar ist", sagt die Pädagogin. Es gehe um die emotionale Verfügbarkeit. "Bereits ganz kleine Kinder könnten wahrnehmen, dass die Mama da ist, wenn sie gebraucht wird."

Streng oder sanft – das sei nicht entscheidend. Wiesinger rät zu liebevollen, klaren, respektvollen Botschaften an die Kinder. "Sie müssen sich auskennen, wo es noch einen Verhandlungsspielraum gibt und wo nicht." Wenn man sich dabei als Mutter sicher sei, brauche man weder laut noch besonders streng zu sein. "Es geht auch nicht um Macht und Gewalt, sondern darum, Grenzen zu setzen, die dem Kind Sicherheit und Halt geben."

Wurzeln und Flügel

Ein gutes Zeichen ist es übrigens, wenn Kinder in der Pubertät die Mama nicht mehr für "die Allerbeste" halten. "Das muss so sein und ist ein Beweis für die Identitätsfindung. Das geht nur durch Abgrenzung", erklärt die Expertin und rät den Eltern, in dieser Zeit einerseits Grenzen zu setzen, andererseits einen emotional-sicheren Hafen zu bieten. "Es muss Widerstand geben. Dennoch sollte man den guten Kontakt pflegen und zuhören, was die Teenager beschäftigt", sagt Wiesinger.

Schon Goethe hat gesagt, dass Kinder zwei Dinge von ihren Eltern bekommen sollten: Wurzeln und Flügel. "Die Wurzeln sind die sichere Bindung in den ersten Lebensjahren, später geht es ums Loslassen", so Wiesinger. (ried)

12 Landsleute und ihre Gedanken zum Thema Muttertag

„Ich bin stolz auf meine Mama, weil sie in jeder Lebenslage so wahnsinnig stark ist, immer das Gute in allem sieht und ihre Ziele verfolgt, auch wenn es manchmal schwer ist. Weil sie immer für mich da ist und die passenden Worte für mich findet, daher sehe ich sie nicht nur als Mama sondern auch als meine beste Freundin.“

Ines Lindschinger, Designerin aus Aschach an der Donau

„Meine Mama ist die Beste, weil sie tut immer mit mir Spielsachen-Spielen und oft tun wir auch gemeinsam Blumen gießen. Da bin ich dann ihr Helfer und Arbeiter. Beim Radlfahren nimmt sie mich mit. Das taugt mir voll. Auch Singen und Kasperlspielen kann die Mama.“

Frederik Leibetseder, 2 3/4 Jahre. Er feiert am Sonntag mit Mama Margit und Papa Michael in Leonding den Muttertag.

„Meine Mutter – sie starb im November im Alter von 102 Jahren – war wirklich ein Gesamtkunstwerk! Sie war nicht nur eine tolle Ehefrau und gute Mutter sondern auch eine sehr mutige Frau. Sie hat alles geschafft und war dabei immer lustig. Und was auch ganz wichtig ist: Sie blieb stets bescheiden.“

Gexi Tostmann, Trachtenunternehmerin aus Seewalchen

„Meine Mama ist die Beste, weil sie für alles immer eine Lösung findet. Sie ist gebürtige Polin und arbeitet schon seit 1977 als Zahnärztin in Linz. Sie ist klug, lustig und sehr fleißig. Ich bin von ganzem Herzen stolz auf sie und danke Ihr für jedes liebe Wort und jede schöne Geste.

Ich habe bestimmt viele Gesten und Bewegungen von ihr übernommen. Auch ihre Vorstellung von Fleiß und Zuverlässigkeit hat sie mir sozusagen in die Wiege gelegt. Vererbt hat sie mir außerdem ihre Taille. Danke dafür, Mutti.“

Silvia Schneider, Moderatorin und Mostdipf-Preisträgerin aus Linz, über ihre Mama Martha Schneider

„Meine Mutter – eine Wirtin mit Leib und Seele – war die Beste, weil sie immer für mich da war, obwohl sie immer gearbeitet hat: Damals gab es in der Waldschänke in Grieskirchen keinen Sperrtag. Es ging sieben Tage in der Woche durch. Ich war ihr einziges Kind und wir hatten eine sehr, sehr innige Beziehung. Als ich als junger Mann viel auf Schiffen gearbeitet habe, hat sie aus allen Ansichtkarten, die ich ihr geschickt habe, ein Fotoalbum gemacht. Ohne meine Mama gäb’s heute das Haubenlokal Waldschänke nicht. Sie hat mich ganz einfach zu diesem Geschäft gebracht. Nicht nur dafür bin ich ihr ewig dankbar.“

Heinz Grabmer, vom Haubenlokal Waldschänke in Grieskirchen über seine bereits verstorbene Mama

„Seit 25 Jahren arbeite ich mit meiner Mutter zusammen in der Galerie – und das völlig reibungslos. Ich kann mich immer auf sie verlassen, sie hielt schon immer die Familie zusammen. Dass sie in jeder Situation gelassen bleibt, habe ich von ihr übernommen. Den Muttertag feiern wir mit einem Schweinsbraten, den ich für sie zubereite.“

Alexander Seidler, führt gemeinsam mit seinen Eltern Therese und Wilhelm die gleichnamige Galerie in Linz.

„Meine Mutter ist die Beste, weil sie mich in allem, was ich gemacht habe, unterstützt hat. Ich konnte dadurch auch schon in jungen Jahren alles, was ich wollte, ausprobieren und meine eigenen Erfahrungen machen. Sie hat mich zudem immer so sein lassen wie ich bin, ob es ihr gefallen hat oder nicht. Und hat mich ohne Wenn und Aber leben lassen, ohne sich einzumischen. Das können nicht viele Mütter...“

Christine Rührlinger, Geschäftsführerin des Brautmodengeschäfts Hänsel & Gretel in Gunskirchen mit ihrer Mutter, Firmengründerin Erika Baudisch

„Ich kann mich zu hundert, nein, zu hundertzehn Prozent auf meine Mama verlassen. Sie ist immer für mich da, bedingungslos! Sie fiebert bei allen meinen Projekten mit und unterstützt mich auch aktiv dabei, wie zum Beispiel beim ‘Dancer against Cancer Ball’ am 26. Mai in Linz. Von ihr habe ich gelernt, wie man diplomatisch vorgeht, mit Taktgefühl, und das man nicht immer gleich mit der Tür ins Haus fallen kann. Selbst in Problemsituationen weiß sie immer, was zu tun ist. Ich verbringe gern Zeit mit ihr, bei einem schönen Familienabend und einem Glaserl Wein.“

Emanuel Burger, Modedesigner, über seine Mama Ilse Burger

„Meine Mama ist die Allerbeste, weil ich immer essen kann, was sie jeden Tag kocht und weil sie mit mir kuschelt und spielt. Im Kindergarten hab’ ich die Mama gezeichnet – aber pssst! Das ist mein Geheimnis, das Bild bekommt sie erst am Muttertag.“

Luisa Keferböck, vierjähriges Kindergartenkind. Sie wohnt mit ihrer Mama Sandra, ihrem Papa Florian und ihrem kleinen Bruder Oskar in Leonding.

„Meine Mama ist die Beste, weil ich mich in allen Lebenslagen bedingungslos auf sie verlassen kann, weil sie mich begleitet und unterstützt. Sie ist eine mutige und tapfere Frau und trotz ihres Alters an fast allen Dingen des Lebens interessiert. Sie ist die beste Reisebegleiterin, die man sich vorstellen kann. Zu ihrem Siebziger waren wir in Indien unterwegs.“

Jutta Oberweger, gespag-Sprecherin, über ihre Mama Elisabeth Geissler

„Ich habe schon als Kind unglaublich viel Freiheit gehabt, meine Mama hat mir immer sehr vertraut. Schon in der Volksschule bin ich alleine durch die Stadt gegondelt und habe Freundinnen getroffen. Ich hatte keine Regeln, wann ich daheim sein musste. Gespielt habe ich viel draußen, und da bin ich dann schon einmal mit aufgeschlagenen Knien heimgekommen. Das wäre mit einer Helikopter-Mutter nicht möglich gewesen.

Von meiner Mama habe ich auch die Offenheit für andere Länder und Kulturen. Von ihr habe ich gelernt, auf Reisen gelassen zu sein – zurzeit bin ich gerade in Malaysia. Da muss man flexibel sein, wenn man einmal den Bus verpasst oder mit Sprachschwierigkeiten kämpft.

Neben ihrer Gelassenheit schätze ich an ihr besonders, dass sie anderen Menschen viel Freiraum gibt und sie so sein lässt, wie sie sind. Gleichzeitig hat sie aber auch viel Verständnis für andere und ist sehr hilfsbereit.“

Vinona Katzmayr, die 24-jährige Linzerin hat gerade ihr Mathematik- und Evangelische Theologie-Studium abgeschlossen, mit ihrer Mutter Isolde Katzmayr

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema