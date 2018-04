Mehrere Motorradunfälle in Oberösterreich

Zu schweren Motorradunfällen kam es am Wochenende in Marchtrenk, Freistadt, Hellmonsödt und St. Aegidi.

In Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) kam Sonntagvormittag nach einem Motorradunfall auf der Paschinger Straße der Notarzthubschrauber zum Einsatz. Bild: Matthias Lauber

In Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) kam Sonntagvormittag nach einem Motorradunfall auf der Paschinger Straße der Notarzthubschrauber zum Einsatz.

Ersten Informationen zufolge kam eine Person mit einem Motorrad zu Sturz und war kurzzeitig bewusstlos. Rettungsdienst, Notarzthubschrauber und Polizei standen im Einsatz. Die verletzte Person wurde nach der Erstversorgung an der Unfallstelle mit dem Rettungsfahrzeug ins Klinikum Wels eingeliefert. Ein Transport mit dem Notarzthubschrauber war nicht notwendig.

Die Paschinger Straße war zwischen Holzhausen und Marchtrenk rund eine halbe Stunde erschwert passierbar.

49-Jähriger schwer verletzt

Ein schwerer Motorradunfall ereignete sich am Samstagnachmittag in Freistadt. Ein 49-Jähriger aus Alkoven fuhr mit seinem Motorrad auf der Nordkammstraße von Weitersfelden kommend in Richtung Unterweißenbach. Im Ortschaftsbereich Kaltenberg kam er in einer scharfen Rechtskurve links von der Fahrbahn ab. Dabei katapultierte es ihn über die Leitschiene in eine Wiese.

Der Motorradlenker wurde beim Unfall schwer verletzt und mit dem Notarzthubschrauber ins LKH Wels eingeliefert. Zur Bergung des Motorrades war der Einsatz der Feuerwehr erforderlich. Die Nordkammstraße war für mehr als eineinhalb Stunden für den Verkehr gesperrt.

50-jähriger Motorradfahrer gestürzt

Ein 50-Jähriger aus Engerwitzdorf fuhr am Samstagnachmittag mit seinem Motorrad auf der B 126 von Richtung Zwettl/R kommend in Fahrtrichtung Linz. Kurz vor dem Ortsgebiet von Glasau (Gemeinde Hellmonsödt) geriet er in einer langgezogenen Linkskurve auf das rechte Straßenbankett und krachte dabei in die Leitschiene.

Der Motorradlenker stürzte und zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu. Er wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt in das Kepler Universitätsklinikum, Med Campus III, in Linz gebracht. Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden.

64-Jährige Bikerin fuhr auf Motorrad auf

Schwer verletzt wurde am Sonntag eine 64-jährige Deutsche, die in St. Aegidi (Bezirk Schärding) mit ihrem Motorrad auf das Motorrad ihres Mannes aufgefahren ist. Die Frau war gegen 11.25 Uhr mit einer Gruppe von Bikern auf der Roßgatternstraße in Richtung Waldkirchen am Wesen unterwegs. Im Bereich von Adelsgrub ist es zu dem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, dürfte die 64-Jährige die vor ihr fahrenden Motorräder übersehen haben.

Durch den Aufprall stürzte sie und zog sich dabei schwere Verletzungen am Bein zu. Die Deutsche wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Passau geflogen.

Moped kollidierte mit Pkw

In Ottnang am Hausruck (Bezirk Vöcklabruck) ist am Sonntag am späten Nachmittag ein Moped mit einem Pkw kollidiert. Der junge Mopedlenker soll dabei schwere Verletzungen erlitten haben. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber Martin 3 ins Klinikum Wels geflogen. Der Unfall ereignete sich auf einer Kreuzung in der Ortschaft Bruckmühl.

Bei dem Unfall in Ottnang war ein Notarzthubschrauber im Einsatz (Foto: Lauber)

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema